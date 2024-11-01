Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026

La emisora pública de Eslovenia ha anunciado su retirada del Festival de Eurovisión 2026 de forma oficial tras la decisión definitiva adoptada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU) sobre la participación de Israel. RTVSLO hace hincapié en que Eslovenia no asistiría en la competición “debido al genocidio en Gaza”. La emisora considera que “al Festival de Eurovisión no solo asisten los medios de comunicación públicos, sino también los propios países”.