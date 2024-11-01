edición general
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes

Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes

Bien preparadas son una delicia que combina muy bien con distintos ingredientes principales. Y, por suerte, pueden sacarte de un apuro en cualquier momento, ya que ofrecen un espléndido resultado. Al ser una opción informal, los puntos de cocción son algo más flexibles.

verocla #5 verocla
Con huevos manjar de dioses
Eso si, buen aceite, buenas papas y buenos huevos
Y como en casa , en ningún lado
2 K 25
eb0la #6 eb0la
#5 Que un troll como yo tenga que manifestar públicamente que tienes más razón que un santo en cada una de esas tres frases...
1 K 19
verocla #10 verocla
#6 A veces le echo un chorreoncillo de vinagre para darle alegría, como hacía mi padre...
Lo de comerlos en casa, es a la conclusión que llegué después de intentarlo unas cuantas veces :ffu: .
Había una excepción, hace chorrocientos años, en la sierra de Jaén donde María la guarra..:roll:
0 K 10
#7 Tok_Tok
#5 ¿Dorothy? ¿Eres tu? :troll:
0 K 8
verocla #11 verocla
#7 Hombre tengo el pelo largo pero creo que no xD
0 K 10
#8 Desolate
#5 Pero la yema sin cuajar, que se derrame por todas las patatas...ummmmmm.... ambrosía....
1 K 16
verocla #12 verocla
#8 joer a estas horas ya empieza a apetecer :hug:
0 K 10
#13 Desolate
#12 Escucha, si no os apetece cocinar, lo podéis apañar con la bandeja del Mercadona (no me llevo comisión) que tienen unas bandejitas así de patatas asadas o lo pobre que os saca del apuro.. No es lo mismo, ya lo sé, pero os puede valer...
0 K 6
verocla #15 verocla
#13 Un poco hereje si que eres.
Para mi, como mejor plato con diferencia ante toda la variedad de esquisiteces, perfiero darme un buen homenaje en condiciones.
:hug:
0 K 10
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#13 seamos serios!!!
Por más que nos vendan que mercadona es lo más, ni comparación tiene con lo real. La comida ultraprocesada no es bien.

Y boicot a mercadona en general, no deis de comer a quien os jode ...
1 K 22
#19 Desolate
#17 Escuchad. Y si le echáis una mayonesa casera por encima? puffff....
0 K 6
bacilo #20 bacilo
#13 Mercadona como Disney, explotando las recetas tradicionales para hacer caja.
1 K 18
#2 Desolate
Y si lo acompañáis con un par de huevos fritos, entonces, locura total...
1 K 17
#3 Tok_Tok
#2 Entre el precio actual de la patata y del aceite, si le pones huevo, no hay manera de llamarle a lo pobre :troll:
4 K 45
#4 Desolate
#3 jajjajajaj.. también valen unos guisantes...
0 K 6
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos
#2 ese es el plan!
0 K 11
devilinside #1 devilinside
Buena receta, que hago bastante a menudo. También os digo que, salvo que tengáis una capacidad de concentración superior a la mía, evitéis la mandolina, con la que me he automutilado un par de veces por despistarme para echar un trago a una cerveza mientras cocino, con resultados espectacularmente sangrientos
0 K 12
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
#1 yo tengo el cuchillo afilado y pulso de cirujano. Nunca uso mandolina, para esto tampoco uso tabla, patata en mano izquierda, cuchillo en derecha y voy cortando.
Quedaron bien.  media
1 K 23
pazentrelosmundos #16 pazentrelosmundos
#14
Y eche puerro en vez de cebolla.

CC #1  media
0 K 11
devilinside #18 devilinside
#14 Yo sigo usándola, aunque sea bueno cortando y tenga los cuchillos de cocina probablemente mejor afilados de Madrid. Hay ocasiones en que necesitas cortar trozos finúsculos de comida. Eso sí, intento no compaginar cuando la uso lo de beber cerveza y lo de cortar.
1 K 23

