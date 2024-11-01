Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes

Bien preparadas son una delicia que combina muy bien con distintos ingredientes principales. Y, por suerte, pueden sacarte de un apuro en cualquier momento, ya que ofrecen un espléndido resultado. Al ser una opción informal, los puntos de cocción son algo más flexibles.
Eso si, buen aceite, buenas papas y buenos huevos
Y como en casa , en ningún lado
Lo de comerlos en casa, es a la conclusión que llegué después de intentarlo unas cuantas veces .
Había una excepción, hace chorrocientos años, en la sierra de Jaén donde María la guarra..
Para mi, como mejor plato con diferencia ante toda la variedad de esquisiteces, perfiero darme un buen homenaje en condiciones.
Por más que nos vendan que mercadona es lo más, ni comparación tiene con lo real. La comida ultraprocesada no es bien.
Y boicot a mercadona en general, no deis de comer a quien os jode ...
Quedaron bien.
Y eche puerro en vez de cebolla.
CC #1