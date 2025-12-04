Menéame cumple 20 años

Para los que leen, para los que comentan, para los que menean, para los meneados, para los que lamentan, para los que sí, para los que no, para los que no sé, para los que todo lo saben, para los listos, para los tontos, para los que están, para los que los que se ausentaron, para los calvos, para los pelirrojos, para los renegados, para los tardígrados, para los mediatizados, para los de las risas, para los de los llantos, para los de la histeria, para los sosegados, para los del baneo, para los baneados, para los feos, para los guapos, para los concebollistas, para los paganos, para los que frungen, aunque eso no nos lo tragamos... FELIZ ANIVERSARIO.