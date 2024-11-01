edición general
16 meneos
36 clics
Elon Musk pide la “abolición” de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de Bruselas a X

Elon Musk pide la “abolición” de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de Bruselas a X

El dueño de X ha difundido durante la jornada varios mensajes muy críticos con las instituciones comunitarias.

| etiquetas: elon musk , unión europea , multa
14 2 0 K 258 actualidad
10 comentarios
14 2 0 K 258 actualidad
Comentarios destacados:      
Apotropeo #2 Apotropeo
Si no le gusta a Musk es que algo bueno tiene.
8 K 126
#3 Eukherio
#2 Ya, el cabrón hasta conseguirá venderle a la gente que la UE tiene una agenda antiamericana después de los últimos años de humillaciones públicas.
2 K 33
Dragstat #6 Dragstat *
#2 A nadie fuera de la UE le gusta la UE porque simplemente una unión de países europeos les fortalece frente a negociar individualmente como microestados totalmente independientes. Por eso a Estados Unidos no le gusta, a Rusia no le gusta, al Reino Unido tampoco, y no sé hasta qué punto le gusta a China, porque para ellos realmente es un mercado inmenso con capacidad de compra donde colocar sus productos y estos se guían más por el tema comercial.
3 K 51
#8 Dav3n *
#2 Más te valdría preocuparte de los políticos europeos que hacen la genuflexión a Trump y que quieren expropiar a Rusia para seguir comprando a EEUU que respondiendo a un puto nazi con pasta que solo te dice lo que va a pasar si esto sigue por el camino que andamos....

EEUU acaba de publicar su hoja de ruta geopolítica y han dejado clarísimo que Europa es un vasallo del que disponer.

La respuesta Europea es seguir apoyando la guerra proxy de los corruptos ucranianos, comprando recursos…   » ver todo el comentario
1 K 28
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Si fuese la UE le pondría un par de ceros más como mínimo a dicha multa.
4 K 82
Macadam #9 Macadam
#4 Y otro cero más por carajote xD
1 K 23
Supercinexin #5 Supercinexin
"mensajes muy críticos" no, mensajes típicos de cuñao facha de mierda ignorante, egoísta y burro sin puta idea de nada, como el troll rastrero que es.
1 K 35
NoMeTapesElSol #7 NoMeTapesElSol
Iba a poner algo crítico y sesudo, pero sólo me sale que este tío es gilipollas y cree que los demás deben comerle el nabo por decreto.
1 K 26
cosmonauta #10 cosmonauta *
Mucho putinista coincide con Musk. Von Der lier, ya tu sabes.

Si Musk y los nazis están en contra, no será tan malo.
0 K 15

menéame