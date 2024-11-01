·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7085
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5627
clics
Menéame cumple 20 años
3940
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
3020
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
2200
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
478
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
622
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
330
Reyerta en el clan Ribera
401
Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili
502
Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
36
clics
Elon Musk pide la “abolición” de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de Bruselas a X
El dueño de X ha difundido durante la jornada varios mensajes muy críticos con las instituciones comunitarias.
|
etiquetas
:
elon musk
,
unión europea
,
multa
14
2
0
K
258
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
258
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Apotropeo
Si no le gusta a Musk es que algo bueno tiene.
8
K
126
#3
Eukherio
#2
Ya, el cabrón hasta conseguirá venderle a la gente que la UE tiene una agenda antiamericana después de los últimos años de humillaciones públicas.
2
K
33
#6
Dragstat
*
#2
A nadie fuera de la UE le gusta la UE porque simplemente una unión de países europeos les fortalece frente a negociar individualmente como microestados totalmente independientes. Por eso a Estados Unidos no le gusta, a Rusia no le gusta, al Reino Unido tampoco, y no sé hasta qué punto le gusta a China, porque para ellos realmente es un mercado inmenso con capacidad de compra donde colocar sus productos y estos se guían más por el tema comercial.
3
K
51
#8
Dav3n
*
#2
Más te valdría preocuparte de los políticos europeos que hacen la genuflexión a Trump y que quieren expropiar a Rusia para seguir comprando a EEUU que respondiendo a un puto nazi con pasta que solo te dice lo que va a pasar si esto sigue por el camino que andamos....
EEUU acaba de publicar su hoja de ruta geopolítica y han dejado clarísimo que Europa es un vasallo del que disponer.
La respuesta Europea es seguir apoyando la guerra proxy de los corruptos ucranianos, comprando recursos…
» ver todo el comentario
1
K
28
#4
valandildeandunie
Si fuese la UE le pondría un par de ceros más como mínimo a dicha multa.
4
K
82
#9
Macadam
#4
Y otro cero más por carajote
1
K
23
#1
Verdaderofalso
*
Que se presente a las elecciones, a no, que lo hace apoyando a partidos de extrema derecha…
www.meneame.net/story/elon-musk-vuelve-politica-britanica-apoya-lider-
www.meneame.net/story/negocios-politica-elon-musk-negocia-primer-gran-
www.meneame.net/story/ultraderecha-europea-propone-elon-musk-premio-sa
2
K
48
#5
Supercinexin
"mensajes muy críticos" no, mensajes típicos de cuñao facha de mierda ignorante, egoísta y burro sin puta idea de nada, como el troll rastrero que es.
1
K
35
#7
NoMeTapesElSol
Iba a poner algo crítico y sesudo, pero sólo me sale que este tío es gilipollas y cree que los demás deben comerle el nabo por decreto.
1
K
26
#10
cosmonauta
*
Mucho putinista coincide con Musk. Von Der lier, ya tu sabes.
Si Musk y los nazis están en contra, no será tan malo.
0
K
15
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
EEUU acaba de publicar su hoja de ruta geopolítica y han dejado clarísimo que Europa es un vasallo del que disponer.
La respuesta Europea es seguir apoyando la guerra proxy de los corruptos ucranianos, comprando recursos… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/elon-musk-vuelve-politica-britanica-apoya-lider-
www.meneame.net/story/negocios-politica-elon-musk-negocia-primer-gran-
www.meneame.net/story/ultraderecha-europea-propone-elon-musk-premio-sa
Si Musk y los nazis están en contra, no será tan malo.