El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER

'Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos', asegura. Además, denuncia que la UER haya consentido 'ataques muy graves' a RTVE, 'calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado'.
- Fundamentalismo, para controlar a sus ciudadanos.
- Terrorismo, para controlar a sus enemigos.
- Mafia, para controlar a sus amigos.
Por eso han acabado mal tarde o temprano en todas partes
Presumen de patriotas cuando son exactamente lo contrario. Toca sacarlos de las instituciones.
Por lo visto el gobierno de Israel orquestó una campaña política en las sombras para seguir en Eurovisión. Liderada por el presidente de Israel, Isaac Herzog, presionaron a países para que apoyaran el rechazo a una posible sanción a Israel
Ya lo dije el otro día aquí y uno se ofendió.
El puto amo. Rindo pleitesía a Jose Pablo López!
Lo que tiene coña es que el gobierno español proteste, cuando ha hecho exactamente lo mismo que el israelí, solo que en sentido opuesto
El año pasado nadie sabia esto , ni el anterior.....
La unica diferencia es que ahora se dice y otra es que la propaganda en algunos sitios no funciona y en otros les sale mas cara.
Es raro que consideren algunos a Rusia genocida y lo vean tan claro y les haya costado tanto con Israel mientras masacraba miles de niños.
Pero bueno, poco a poco. Total solo son niños y estan lejos y no tienen lel pelo rubio y los ojos azules, .... no son como nosotros
Estais defendiendo a un país que ha asesinado impunemente decenas de miles de inocentes.
Llegará el momento en el que negareis todo y cambiaremos de ninck avergonzados.
Esto es para los sinvergüenzas que se esconden con el ignore, el tal Lenari y Mala.
In your face!
Aunque sea por las palomitas y la dignidad. Respect!.
Este concurso está desde sus iniciis históricos se basa en unos valores. Y Israel se los ha fallado todos
Que pena de gente hay en este mundo- confundes aceptico con tragar sin más ... reflexiona sobre tu estándar de moral que según mi criterio flojea.
Sin acritud.
Ya lo ha dicho Zapatero, siempre que llueve... escampa. Aunque creo que quiso decir que, en política, siempre se encuentra una mierda ajena con la que tapar la propia.