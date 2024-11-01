edición general
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER

'Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos', asegura. Además, denuncia que la UER haya consentido 'ataques muy graves' a RTVE, 'calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado'.

Supercinexin #3 Supercinexin
ME REPRESENTA.
32 K 330
ansiet #1 ansiet
¡¡ Con 2 cojones si señor !!
27 K 300
EmuAGR #18 EmuAGR
#1 Los que le faltan a Bélgica, que creo que ha dicho que participará al final.
0 K 10
jonolulu #4 jonolulu *
Manipularon las votaciones de la ultima edición (y de las anteriores), no iban a manipular la votación sobre la expulsión...
21 K 243
Gry #7 Gry
Israel lleva haciendo "maniobras en la sombra" para manipular políticos, organizaciones y empresas desde antes de su fundación. :-P
11 K 108
rutas #9 rutas *
#7 Desde su fundación, el estado criminal de Israel se sostiene sobre 3 patas:

- Fundamentalismo, para controlar a sus ciudadanos.
- Terrorismo, para controlar a sus enemigos.
- Mafia, para controlar a sus amigos.
11 K 101
fluty84 #24 fluty84
#9 mafia===judaismo desde su fundación
Por eso han acabado mal tarde o temprano en todas partes
0 K 7
#5 DenisseJoel *
Y mientras, la derecha española sigue alineada con un país extranjero que viola la legalidad internacional y amenaza públicamente a España.
Presumen de patriotas cuando son exactamente lo contrario. Toca sacarlos de las instituciones.
8 K 92
Ze7eN #2 Ze7eN *
Aquí más info: El gobierno de Israel orquestó una campaña política en las sombras para seguir en Eurovisión

Por lo visto el gobierno de Israel orquestó una campaña política en las sombras para seguir en Eurovisión. Liderada por el presidente de Israel, Isaac Herzog, presionaron a países para que apoyaran el rechazo a una posible sanción a Israel
6 K 81
#8 Leon_Bocanegra
Este señor es mi puto ídolo.
Ya lo dije el otro día aquí y uno se ofendió.
El puto amo. Rindo pleitesía a Jose Pablo López!
4 K 58
#30 tpm1
#8 Y vuelvo a decir lo mismo. Alguien que permite y paga con dinero público a Belén Esteban, Matamoros, Cifuentes, Rociito, Victoria Federica, ... de puto ídolo nada.
0 K 10
Lenari #23 Lenari *
Resumiendo: el gobierno de Israel ha maniobrado en la sombra para seguir en Eurovisión mientras el gobierno español ha maniobrado en la sombra para echar a los judíos de Eurovisión.

Lo que tiene coña es que el gobierno español proteste, cuando ha hecho exactamente lo mismo que el israelí, solo que en sentido opuesto xD
3 K 30
NoMeTapesElSol #26 NoMeTapesElSol
#23 yo creo que ha maniobrado en la luz más que en la sombra, pero bueno...
2 K 22
EmuAGR #28 EmuAGR *
#23 No se pretende echar a ningún judío, se pretende expulsar al Estado de Israel, que ni en "alto el fuego" dejan de matar civiles.
0 K 10
EldelaPepi #27 EldelaPepi
Me cae bien el tipo este.
0 K 13
JackNorte #14 JackNorte *
Acaban de descubrir que los genocidas utilizan su dinero para influenciar y lavar sus crimenes.
El año pasado nadie sabia esto , ni el anterior.....
La unica diferencia es que ahora se dice y otra es que la propaganda en algunos sitios no funciona y en otros les sale mas cara.
Es raro que consideren algunos a Rusia genocida y lo vean tan claro y les haya costado tanto con Israel mientras masacraba miles de niños.
Pero bueno, poco a poco. Total solo son niños y estan lejos y no tienen lel pelo rubio y los ojos azules, .... no son como nosotros xD
0 K 12
powernergia #31 powernergia *
En serio no te da vergüenza defender a estos genocidas?.

Estais defendiendo a un país que ha asesinado impunemente decenas de miles de inocentes.

Llegará el momento en el que negareis todo y cambiaremos de ninck avergonzados.

Esto es para los sinvergüenzas que se esconden con el ignore, el tal Lenari y Mala.
0 K 11
NoMeTapesElSol #22 NoMeTapesElSol
¡Toma soft power!.
In your face!

Aunque sea por las palomitas y la dignidad. Respect!.
0 K 9
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
Poderoso don dinero...
0 K 8
Metabarón #29 Metabarón
#25 ... es caballero.
0 K 8
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Que si adonai, que es sabath ya, aprovecha a ñiñi y deja a las personas vivir
0 K 7
#11 JVF
Israel manipulando, qué raro.
0 K 6
#20 frutosm *
Espero que le caiga un meteorito en el festival y que reviente a todos.
0 K 6
Paracelso #10 Paracelso
En serio, una televisión pública ,y más su presidente, tiene que ser lo más aséptico posible. No tiene sentido una televisión pública al servicio del Gobierno y sus opiniones del momento. Entre lo que salió recientemente con la BBC y los comentarios cada vez más políticos de este señor sí que parece TVSOE .
15 K -74
oceanon3d #12 oceanon3d *
#10 Anda ... delalo ya.

Este concurso está desde sus iniciis históricos se basa en unos valores. Y Israel se los ha fallado todos

Que pena de gente hay en este mundo- confundes aceptico con tragar sin más ... reflexiona sobre tu estándar de moral que según mi criterio flojea.

Sin acritud.
4 K 44
Top_Banana #13 Top_Banana
#10 ¿Que puede ser más aséptico que hacer declaraciones a favor de los derechos humanos?
5 K 62
Jakeukalane #15 Jakeukalane *
#13 entiendo lo que quieres decir pero los ddhh se pueden usar para muchas cosas (Irak, por ejemplo). En este caso no es así y estoy de acuerdo con lo que dices, pero no funciona siempre.
0 K 11
#16 DenisseJoel
#10 La televisión pública está al servicio del país. Igual no te has enterado de que tu país ve mal el asesinato de civiles, la limpieza étnica, el apartheid y la tortura.
1 K 15
par #17 par
#10 Si Israel esta haciendo todo esto, debinciarlo es estar al servicio del gobierno?
1 K 19
#19 gilipipas
#10 Condenar un genocidio no debería ser un posicionamiento político.
2 K 26
#33 Nebuchanezzar
#19 Es un posicionamiento político, uno solo asumible por gente con más de dos neuronas o decencia humana básica
0 K 7
Mala #21 Mala
#10 Y mientras se habla de esto, desaparece la cosa esta de los acosos sexuales, que les trae de cabeza.
Ya lo ha dicho Zapatero, siempre que llueve... escampa. Aunque creo que quiso decir que, en política, siempre se encuentra una mierda ajena con la que tapar la propia.
2 K 3
#32 Nebuchanezzar
#10 Hazte un favor, callate
0 K 7

