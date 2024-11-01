edición general
Un documento interno alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por “rentabilidad económica”

Trabajadores del centro elaboraron hace meses un análisis de la situación del Hospital en el que denuncian que se está dando un peor servicio por el “abaratamiento de costes para la empresa” y que la gestión está “dirigida a la optimización presupuestaria” olvidando a los pacientes.

ipanies #2 ipanies
Totalmente lógico desde el punto de vista empresarial... Lo ilógico es dejar la salud pública en manos de empresas!!!
El modelo es lo que es una vergüenza.
elGude #7 elGude
#2 Que monten una empresa de congelados o de caza y doma de gamusinos, pero que no jueguen con la vida de la gente.
ipanies #9 ipanies
#7 Totalmente de acuerdo, pero eso es responsabilidad de los políticos a los que votamos, o sea de la sociedad.
ansiet #1 ansiet
Ayuso a prision
OdaAl #4 OdaAl
#1 Y otros la quieren en Moncloa, vaya país
Solinvictus #11 Solinvictus
#1 Madrid está perdida, reconozcámoslo, mejor sería extiparla y crear una España toroidal.
#5 j-light
No se podía saber que un hospital privado fuera a por beneficios económicos en detrimento de la salud...

Criminales.
elGude #6 elGude *
@Findeton cuéntame, desde un punto de vista liberal ¿Esto es bueno?
mikelx #3 mikelx
Ojalá empiezen a hablar los trabajadores de todos los hospitales públicos de gestión privada y se vea al rey desnudo.
#12 wai
¿Empresarios guiándose por criterios empresariales? Que me aspen si entiendo algo.

Disfrutemos lo votado ( o lo abstenido ).
#8 Emotivo
Esto huele a pelotazo que atufa.
#10 Sigo_intentandolo
#8 no te creas... como fue el primer modelo no les sale tan rentable como les gustaría... por eso se han metido en este charco.

La segunda versión del modelo (la que tiene Quiron) sí lo es... obscenamente rentable...
