Un documento interno alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por “rentabilidad económica”

Trabajadores del centro elaboraron hace meses un análisis de la situación del Hospital en el que denuncian que se está dando un peor servicio por el “abaratamiento de costes para la empresa” y que la gestión está “dirigida a la optimización presupuestaria” olvidando a los pacientes.
El modelo es lo que es una vergüenza.
Criminales.
Disfrutemos lo votado ( o lo abstenido ).
La segunda versión del modelo (la que tiene Quiron) sí lo es... obscenamente rentable...