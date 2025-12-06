·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6936
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7975
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5365
clics
Menéame cumple 20 años
3886
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
3025
clics
"Me pone veros enfadados": el espectáculo machista de un diputado de Ayuso que le perseguirá para siempre
más votadas
538
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
861
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
378
Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud
408
"De confinar nada": los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de Gabinete durante el día de la DANA
280
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
166
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
La cepa que mata jabalíes, Georgio 2007, no circula en el medio natural, pero sí en centros como el IRTA
|
etiquetas
:
peste
,
porcina
,
laboratorio
22
5
0
K
335
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
335
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
David_Ballesteros
Ahora los ganaderos tendrán a quien reclamar si tienen la mala suerte de tener que sacrificar a todos sus animales
3
K
56
#7
frg
#3
Ya quieren sacrificar a todos los animales, dicen que de forma "preventiva", cuando realmente se han quedado sin mercados y no pueden dar salida a tanto cerdo como tienen.
0
K
11
#2
Mala
*
Lo del bocata de "chorizo" parecía un tanto ridículo.
2
K
39
#4
soberao
#2
Pues hay noticias que decían que el.gobierno culpaba a Rusia...
meneame.net/story/gobierno-responsabiliza-rusia-propagacion-peste-porc
0
K
13
#6
frg
#4
Ya puedes tachar al
eleconomista
de tu listado de fuentes fiables, si no lo habías hecho ya.
0
K
11
#8
covacho
#4
Qué carbones. Culpan a Rusia cuando todos sabemos que ha sido Israel.
0
K
9
#5
alcama
#2
Es que decir que fue un pangolín ya les parecía mucha tela
0
K
6
#1
frg
*
Estoy teniendo un
Déjà vu
, pero de los malos.
1
K
19
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente