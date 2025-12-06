edición general
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra

La cepa que mata jabalíes, Georgio 2007, no circula en el medio natural, pero sí en centros como el IRTA

David_Ballesteros #3 David_Ballesteros
Ahora los ganaderos tendrán a quien reclamar si tienen la mala suerte de tener que sacrificar a todos sus animales
frg #7 frg
#3 Ya quieren sacrificar a todos los animales, dicen que de forma "preventiva", cuando realmente se han quedado sin mercados y no pueden dar salida a tanto cerdo como tienen.
Mala #2 Mala *
Lo del bocata de "chorizo" parecía un tanto ridículo.
#4 soberao
#2 Pues hay noticias que decían que el.gobierno culpaba a Rusia... meneame.net/story/gobierno-responsabiliza-rusia-propagacion-peste-porc
frg #6 frg
#4 Ya puedes tachar al eleconomista de tu listado de fuentes fiables, si no lo habías hecho ya.
#8 covacho
#4 Qué carbones. Culpan a Rusia cuando todos sabemos que ha sido Israel.
alcama #5 alcama
#2 Es que decir que fue un pangolín ya les parecía mucha tela
frg #1 frg *
Estoy teniendo un Déjà vu, pero de los malos.
