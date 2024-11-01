edición general
De la 'España vaciada' a la 'unipersonal': así es la vida de Fernando en un pueblo que sólo le tiene a él como vecino

Fernando del Amo se mudó a Benamira, una pedanía de Medinaceli, con tan solo 22 años. Había aceptado una oferta de trabajo a pocos kilómetros de este pueblo de Soria, del que era natural su familia paterna, y decidió instalarse en la casa de sus abuelos para ahorrarse el alquiler. "Vine para cuatro meses, pero ya llevo 16 años", reconoce a 20minutos. Lo que no se esperaba es que, en este tiempo, se convertiría en el único habitante de esta pequeña aldea.

"Lo más cercano es Medinaceli, a unos 10 kilómetros", asegura Del Amo, que tiene que desplazarse hasta allí para ir a una tienda o a la farmacia.
Al menos, nadie le molesta. En estos tiempos convulsos, se agradece no tener que te amarguen la tranquilidad.
