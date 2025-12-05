"De confinar nada": los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de Gabinete durante el día de la DANA

Hasta cinco veces le llega a decir, en los minutos críticos, que no se podía confinar a la población, aunque en realidad la ley sí que se lo permite. También revelan que a las cuatro y media ya sabían que había, al menos, un muerto en Utiel. Pradas se lo dijo al jefe de Gabinete de Mazón y él aún seguiría, al menos, dos horas y media más, en El Ventorro.
| etiquetas: dana , mazón , whasapp
www.lasprovincias.es/comunitat/whatsapp-pradas-presidencia-fallecido-d
Ante la confirmación de Salomé que iba a enviarse mensaje, que era más bien una petición de autorización:
"Vamos a enviar mensaje de precaución"
A las 19:55, con muertos ya por todas partes y el Poyo ya desbordado, el malnacido este le responde:
"Pero confinar una provincia es una barbaridad"
y
"Calma", ya a las 20:08
Que cada cuál saque sus propias conclusiones.
Que nadie con un mínimo de decencia volverá a votarles, por ejemplo.
-
"Mazón y Cuenca pagan por el piso que comparten 1.240 euros al mes a un asesor del expresident del PP Alberto Fabra"… » ver todo el comentario