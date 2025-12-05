edición general
"De confinar nada": los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de Gabinete durante el día de la DANA

Hasta cinco veces le llega a decir, en los minutos críticos, que no se podía confinar a la población, aunque en realidad la ley sí que se lo permite. También revelan que a las cuatro y media ya sabían que había, al menos, un muerto en Utiel. Pradas se lo dijo al jefe de Gabinete de Mazón y él aún seguiría, al menos, dos horas y media más, en El Ventorro.

#4 guuilesmiz *
Aquí extrato del texto completo, extraído del panfleto Las Provincias
www.lasprovincias.es/comunitat/whatsapp-pradas-presidencia-fallecido-d

Ante la confirmación de Salomé que iba a enviarse mensaje, que era más bien una petición de autorización:
"Vamos a enviar mensaje de precaución"
A las 19:55, con muertos ya por todas partes y el Poyo ya desbordado, el malnacido este le responde:
"Pero confinar una provincia es una barbaridad"
y
"Calma", ya a las 20:08

Que cada cuál saque sus propias conclusiones.  media
2 K 38
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Que cada cuál saque sus propias conclusiones

Que nadie con un mínimo de decencia volverá a votarles, por ejemplo.
1 K 33
imagosg #1 imagosg
Para el PP el dinero SIEMPRE está por encima de las personas, aunque provoquen 230 muertes, ellos prefieren los beneficios financieros.
1 K 30
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#1 Para el PP y para mucha gente que está de acuerdo con ellos
1 K 20
#2 soberao
Confunden confinar con alertar a la población del riesgo que corren por las inundaciones de la DANA, aunque técnicamente sea decirle a la población que se quede en casa y que no corra riesgos.
1 K 28
ChingPangZe #6 ChingPangZe
pero .. a ver.. un offtopic: que el Jose Manuel Cuenca este y Mazón viven juntos?
0 K 9
#7 guuilesmiz *
#6 sí, se ve que son colegones de toda la vida. Mazón rechazó vivir en el Palau de la Generalitat, optó por cobrar el plus de vivienda, y con ello se paga una habitación en piso compartido con este tal Jose Manuel Cuenca (que también recibe plus de vivienda). Con lo que les sobra del plus al abonar la habitación imagino se pagan la coca y las putas
-
"Mazón y Cuenca pagan por el piso que comparten 1.240 euros al mes a un asesor del expresident del PP Alberto Fabra"…   » ver todo el comentario
0 K 10
#5 Aas59
Que cuadrilla de incompetentes.
0 K 6

