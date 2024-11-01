Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud

Pese a que todo ha funcionado como estaba previsto y siguiendo el protocolo establecido, la ciudadanía, periodistas y fiscales están escandalizados, muy posiblemente por pura ignorancia, al descubrir cómo la gestora privada de un centro de salud funcionaba, pese a que lo hacía tal y como se supone que debe funcionar. “Que se priorice a los pacientes más rentables o se pida reutilizar material sanitario no responde a ningún tipo de error, por lo que no se puede acusar a la empresa de mala praxis. Todo ha funcionado como se supone que debe funcio
| etiquetas: gestora , privada , salud , funcionamiento , emt