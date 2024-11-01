edición general
"Me pone veros enfadados": el espectáculo machista de un diputado de Ayuso que le perseguirá para siempre

"Me pone veros enfadados": el espectáculo machista de un diputado de Ayuso que le perseguirá para siempre  

Las palabras de Bernal han causado estupor en redes. La zafiedad del diputado ha quedado redondeada, eso sí, por el cinismo del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, que ha negado haber escuchado lo que ha escuchado todo el mundo (y han registrado los micrófonos).

asamblea de madrid , bernal , pp
pitercio
Y el viejo chocho al que dan la paguita extra para organizar a la banda, amparando al chulomierda. Está claro, ahí el que no es un genocida es un clon del borracho marionetero de la choni.

Deviance
#2 Te refieres a Osorio, claramente.... otro.... vaya tropa.

azathothruna
Debe ser un natontado de meneame :troll:

Deviance
#1 No, es un subnormal del PP, en la asamblea de la comunidad de Madrid, Te recomiendo que antes de soltar sandeces te informes un poco,

azathothruna
#5 Hay alguna diferencia entre un PPSOEro y un natontado de aqui? aparte del salario?

Deviance
#6 Si , unas cuantas, si no sabes apreciarlas es que andas más perdido que cuando TU MISMO entras a cualquier página/podcast/video o lees un libro de historia, y te crees cualquier cosa que te cuentan sin después contrastar, así de sencillo ...... :troll:
Y no soy PSOEista o como coños ande purulando en tu cabeza cualquier término raro de esos que te inventas.

Deviance
He escuchado lo que ha dicho en sede parlamentaria, y personalmente no me parece machista, puesto que ha hablado en plural hacia la bancada del PSOE y de MÄS MADRID, sólo hay que ver el video.
Lo que si me parece es de una bajeza como parlamentario y de una mediocridad intelectual, de educación, y de respeto, que da bastante asco.
Lo que viene a ser un puto parásito del PUTO PARTIDO PODRIDO que no sabe hacer la O con un canuto .

frankiegth
#3. Es un comentario machista y es un comentario sexista.


