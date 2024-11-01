Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos

Se puede decir taxativamente que la privatización de los sistemas sanitarios mata: la sanidad privada es un negocio y, por tanto, sólo puede proporcionar los servicios sanitarios que le proporcionen rentabilidad. En caso contrario, desparecería como tal. En consecuencia, deja que enfermen o incluso que mueran sin darles atención las personas que no dispongan del dinero suficiente para pagar los servicios que pudieran necesitar. Un estudio de Harvard vincula la gestión privada de los hospitales con una mayor mortalidad. Hospitales y residencias
-Comida
-Energia
-Medios
-Educacion
-Salud
Los 5 deben publicos!!!
Que ningun ricachón caprichoso acabe tomando decisiones sobre estos asuntos.
– Tras analizar casi 700.000 hospitalizaciones en Estados Unidos se descubrió que las llevadas a cabo en centros adquiridos por fondos de inversión de capital privado registraban un 24 % más de infecciones provocadas en el hospital que en el resto, y son más costosas para la sociedad.
– Las tasas de mortalidad de pacientes atendidos en los servicios de emergencia de los hospitales de Estados Unidos… » ver todo el comentario