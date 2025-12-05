edición general
Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili

Jóvenes de toda Alemania, principalmente estudiantes de secundaria, se declararon este viernes en huelga contra el regreso de un servicio militar que será, en principio, voluntario e incentivado, pero que contempla la opción de un reclutamiento obligatorio si no se logran los objetivos ansiados. "Los viejos quieren la guerra; los jóvenes queremos el futuro", "No al servicio militar" y "Frente al reclutamiento, insumisión". Esa situación de necesidad ha tardado relativamente poco en producirse ante la falta de jóvenes dispuestos a enrolarse.

manzitor
Y poco protestan si supieran lo que es de verdad.
mmlv
¡Que raro! ¿No están deseando morir para defender su país del malvado Putin?
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Protestan por la medida machista que discrimina a las mujeres :troll:
Veelicus
Estos se huelen la tostada y no quieren ser la mantequilla...
#2 BurraPeideira_
Alemania remilitarizada es más peligrosa para Europa que Rusia. Se les notan las ganas de revancha que tienen.
tarkovsky
Bien por ellos. Mili-KK siempre
#6 atrompicones *
Lógico ¿Quién quiere ser carne de cañón?
