Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili

Jóvenes de toda Alemania, principalmente estudiantes de secundaria, se declararon este viernes en huelga contra el regreso de un servicio militar que será, en principio, voluntario e incentivado, pero que contempla la opción de un reclutamiento obligatorio si no se logran los objetivos ansiados. "Los viejos quieren la guerra; los jóvenes queremos el futuro", "No al servicio militar" y "Frente al reclutamiento, insumisión". Esa situación de necesidad ha tardado relativamente poco en producirse ante la falta de jóvenes dispuestos a enrolarse.