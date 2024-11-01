edición general
9 meneos
20 clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)

El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)  

El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina).

| etiquetas: maestro , fusilamiento , tiro nuca , república , concostrina , eta
9 0 1 K 87 cultura
8 comentarios
9 0 1 K 87 cultura
Beltenebros #2 Beltenebros
Asesinar a maestros y cerrar escuelas públicas fue algo muy extendido por parte de los golpistas fascistas en 1936.
Recomiendo la lectura del artículo 26 de la Constitución española de 1931.
2 K 41
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Yo voto lo que me sale de los cataplas. Si no te gusta, ponle un lazo.
0 K 18
Pertinax #1 Pertinax *
Un poquito rebuscado el titular, Nieves, comparando situaciones separadas en décadas. Si nos ponemos divinos, hubo tiros en la nuca anteriores, y no pocos. Sorprendentemente, esos los olvidas.
0 K 18
plutanasio #4 plutanasio
#1 y los curas vascos también colaboraron mucho con los etarras
1 K 31
Pertinax #7 Pertinax *
#4 Algunos, ciertamente. Décadas después.
0 K 18
Beltenebros #5 Beltenebros
#3
Salvo para el NAFO #1, que ha votado con un negativo aparentemente injustificado.
0 K 18
#3 Albarkas
Hay Concostrina, hay meneo.
0 K 15
#8 pedromoralesnn_62a8fccf7
Esta mujer me da asco, es una persona resentida y retorcida, nunca busca algo bueno , que habrá digo yo, siempre miseria y odio
0 K 6

menéame