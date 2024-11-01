·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6805
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7955
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5238
clics
Menéame cumple 20 años
3845
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
4518
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
458
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
844
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
1229
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
369
"De confinar nada": los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de Gabinete durante el día de la DANA
963
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
20
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina).
|
etiquetas
:
maestro
,
fusilamiento
,
tiro nuca
,
república
,
concostrina
,
eta
9
0
1
K
87
cultura
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
1
K
87
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Beltenebros
Asesinar a maestros y cerrar escuelas públicas fue algo muy extendido por parte de los golpistas fascistas en 1936.
Recomiendo la lectura del artículo 26 de la Constitución española de 1931.
2
K
41
#6
Pertinax
*
#5
Yo voto lo que me sale de los cataplas. Si no te gusta, ponle un lazo.
0
K
18
#1
Pertinax
*
Un poquito rebuscado el titular, Nieves, comparando situaciones separadas en décadas. Si nos ponemos divinos, hubo tiros en la nuca anteriores, y no pocos. Sorprendentemente, esos los olvidas.
0
K
18
#4
plutanasio
#1
y los curas vascos también colaboraron mucho con los etarras
1
K
31
#7
Pertinax
*
#4
Algunos, ciertamente. Décadas después.
0
K
18
#5
Beltenebros
#3
Salvo para el NAFO
#1
, que ha votado con un negativo aparentemente injustificado.
0
K
18
#3
Albarkas
Hay Concostrina, hay meneo.
0
K
15
#8
pedromoralesnn_62a8fccf7
Esta mujer me da asco, es una persona resentida y retorcida, nunca busca algo bueno , que habrá digo yo, siempre miseria y odio
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Recomiendo la lectura del artículo 26 de la Constitución española de 1931.
Salvo para el NAFO #1, que ha votado con un negativo aparentemente injustificado.