Un periodista desvela los mensajes privados que Génova envía a tertulianos de TVE

El periodista Hugo Pereira denunció en 'Malas Lenguas' los señalamientos a la prensa y los tertulianos por hacer las labores de investigación propias del oficio. "Una persona que trabaja en Génova 13 me mandó hace unas semanas un whatsapp que dice: `que daño te está haciendo ir a TVE´, eso está diciendo el PP por privado a periodistas"
La falacia de la falsa dicotomía es un error de razonamiento que presenta una situación compleja como si solo existieran dos opciones posibles, cuando en realidad hay más. Se simplifica un problema a un "o esto o lo otro", ocultando otras alternativas para intentar forzar una elección y a menudo se utiliza con fines de manipulación.
1.- Falacia de la falsa dicotomía: Les respondes que es una falacia del falso dilema.
2.- Falacia de la mayoría: Afirman que la gente de "bien" piensa así y que por tanto es lo correcto
3.- Falacia del hombre de paja: Atacan tu argumento distorsionándolo tratando de que pierda validez.
4.- Falacia ad-hominem: Al no responderlo que está distorsionando el argumento, pasan a atacar a tu… » ver todo el comentario
Tengo un whatsapp que lo pone, pero no te lo puedo enseñar porque es secreto profesional.