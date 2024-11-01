edición general
Un periodista desvela los mensajes privados que Génova envía a tertulianos de TVE

El periodista Hugo Pereira denunció en 'Malas Lenguas' los señalamientos a la prensa y los tertulianos por hacer las labores de investigación propias del oficio. "Una persona que trabaja en Génova 13 me mandó hace unas semanas un whatsapp que dice: `que daño te está haciendo ir a TVE´, eso está diciendo el PP por privado a periodistas"

Barney_77 #1 Barney_77
¿Y los que manda el PSOE?
1 K 19
elGude #3 elGude
#1 No se supone que vivimos en una dictadura??
7 K 86
Raúl_Rattlehead #7 Raúl_Rattlehead
#1
La falacia de la falsa dicotomía es un error de razonamiento que presenta una situación compleja como si solo existieran dos opciones posibles, cuando en realidad hay más. Se simplifica un problema a un "o esto o lo otro", ocultando otras alternativas para intentar forzar una elección y a menudo se utiliza con fines de manipulación.
1 K 17
#13 alkalin
#7 De echo tienen el arte de usar falacias y suele ir en este orden conforme les contestas:

1.- Falacia de la falsa dicotomía: Les respondes que es una falacia del falso dilema.

2.- Falacia de la mayoría: Afirman que la gente de "bien" piensa así y que por tanto es lo correcto

3.- Falacia del hombre de paja: Atacan tu argumento distorsionándolo tratando de que pierda validez.

4.- Falacia ad-hominem: Al no responderlo que está distorsionando el argumento, pasan a atacar a tu…   » ver todo el comentario
0 K 7
#8 alkalin
#1 ¿tienes pruebas?
0 K 7
#9 alkalin
#6 Él es quien tiene los mensajes, es lógico que él lo diga.
1 K 14
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#9 No te das cuenta que estás debatiendo con alcaspa? La lógica no la entiende, su lógica es pperra.
0 K 7
#14 alkalin
#12 Con esta gente no merece la pena debatir, de echo no lo hago. Solo le hago ver que su argumento es una porquería y que se puede tirar abajo con respuestas simples, simples como su argumento.:troll:
0 K 7
alcama #2 alcama
¿ Y por qué le tenemos que creer?
3 K 12
#5 alkalin
#2 Porqué tiene esos mensajes.
0 K 7
alcama #6 alcama
#5 Porque lo dice él, no?
0 K 6
#11 Eukherio
#6 Este hace nada era de los tuyos, solo que cobrando. Poca solidaridad con el colectivo ultra.
0 K 8
#10 Eukherio
No me fiaría yo mucho precisamente de este. Primero era super fan de Pedro Sánchez, y se hacía fotos con él y lo defendía de lo que fuese; después era el más ultra de los ultras, y trabajaba para Negre y EDATV; ahora ya se ve que está intentando ser de los moderadores de derechas. Debe ser que RTVE paga mejor que Negre.
0 K 8
Andreham #4 Andreham
A mi me ha dicho el Ratoncito Perez que la Gallina Turuleca le ha puesto los cuernos al Hada de los Dientes con David el Gnomo.

Tengo un whatsapp que lo pone, pero no te lo puedo enseñar porque es secreto profesional.
2 K -5

