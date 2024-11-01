Un periodista desvela los mensajes privados que Génova envía a tertulianos de TVE

El periodista Hugo Pereira denunció en 'Malas Lenguas' los señalamientos a la prensa y los tertulianos por hacer las labores de investigación propias del oficio. "Una persona que trabaja en Génova 13 me mandó hace unas semanas un whatsapp que dice: `que daño te está haciendo ir a TVE´, eso está diciendo el PP por privado a periodistas"