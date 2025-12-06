edición general
184 meneos
427 clics
Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”

Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”  

Los planes de ahorro del hospital de Torrejón no solo quedan reflejados en los extractos de los audios de una reunión que EL PAÍS publicó el miércoles en la que se pedía rechazar pacientes para mejorar beneficios. Están explicitados también en instrucciones escritas, cuya literalidad o imagen no ha sido publicada para proteger a las fuentes. Una de ellas es el extracto del correo que aparece en la imagen de esta noticia, en el que un directivo de confianza del consejero delegado de Ribera Salud reprende a empleados para que sigan las consignas

| etiquetas: hospital publico , torrejon , ordenes rechazar , pacientes , por escrito
94 90 0 K 423 actualidad
19 comentarios
94 90 0 K 423 actualidad
Comentarios destacados:      
mmlv #2 mmlv
Lo que es saberse impune
12 K 153
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
“Como comentamos en la reunión NO SE DEBEN INCLUIR PACIENTES NO CÁPITA (sic) en diálisis peritoneal, y al parecer esta instrucción estaba clara”. Con “no cápita” se refiere a pacientes que no corresponden al área sanitaria que cubre el hospital y que debían seleccionarse por su rentabilidad.
8 K 96
#5 Suleiman
Y eso que decían que era una conversación informal....
4 K 61
#8 Rixx
Luigi, calienta que hay partido :troll:
4 K 49
fernandoar #6 fernandoar
Seguro que muchos de los rechazados eran peperos masocas
3 K 47
el_Tupac #17 el_Tupac
#6 típico del fachapobre, que se cree que la corrupción del PP solo perjudica a los de Podemos
1 K 20
#11 cKr1
Esta vez la CAM y más concretamente IDA, ha caído en la trampa de salir a decir que pelillos a la mar y que estaba todo manipulado y sacado de contexto.

Estaba claro que El País se estaba guardando los "fascículos".

Votar al PP, MATA.
3 K 44
#18 Hynkel
#11 Ya ha pasado el ecuador de la legislatura, queda año y medio como máximo para las elecciones. Me da que van a empezar a salir casos así hasta bajo las piedras. Y tampoco es que me haga mucha gracia que toda esa posible "munición" se la hayan guardado hasta ahora.

Pero en fin... Entre la mierda que está saliendo de Mazón, los hospitales en Madrid y Andalucía, Vox igual tiene más asuntillos aparte de quedarse con las ayudas para la Dana, y a saber qué más, tiene pinta de que nos espera un final de legislatura interesante como poco,
0 K 8
elGude #19 elGude
#18 yo tengo una duda, dicen que perro sanche se perpetua en el gobierno, que es un autócrata y que no debería de superar 2 legislaturas pero Ayuso lleva gobernando 6 años y pico (casi 7) y va a hacer 8 y si se presenta a las elecciones superaría esos 8 años.

¿No debería pasar el testigo como le piden a Pedro Sánchez?
1 K 27
io1976 #7 io1976
La CAM dirá que no ve ninguna irregularidad, entre sociópatas y corruptos se juegan la salud y la vida los madrileños.
3 K 42
#3 Marisadoro *
Hay producir rentabilidad para que los inversores obtengan beneficios y así puedan pagar sus seguros sanitarios, seguros que tienen que ser rentables para que los inversores...
2 K 28
Kasterot #4 Kasterot *
Pues al CEO de ribera salud le han jodido el relato. Mira que el se había hecho unos audios para "arreglar" lo del audio "falso"
2 K 27
#14 nacho_lobez *
Lo que ha pasado en el hospital de Torrejón es normal y esperable. La privatización se hace precisamente para eso: para ahorrar costes pero en ningún caso se dice que se va a mejorar la eficiencia económica evitando cruzar ninguna frontera.

Quien lleva a cabo estás políticas sabe que, en última instancia, el ahorro de costes se consigue reduciendo la calidad del servicio saltandose los límites legales si hace falta. Y lo saben porque en su entorno íntimo y familiar se actúa de esa forma. Es parte de su día a día.

El siguiente paso después de "liberalizar" la gestión consiste en hacer cada vez más laxas las regulaciones para que lo que ha pasado aquí, pase a ser algo legal.

Pero la falta de libertad ha provocado este escándalo.
1 K 19
#9 monsterboy
La matamadrileños ya ha dicho que aquí no hay caso. Circulen!
1 K 17
reithor #15 reithor *
Me pregunto qué rival político de IDA va a pagar este pato. Y si esto es, en realidad, una OPA en modo stealth de Quirón a Ribera.
0 K 12
oceanon3d #10 oceanon3d
Ayuso de nuevo cintando mentiras desde su atril público ... ya no le duran ni un día.


Que siga teniendo un voto de la clase trabajadora es un insulto a la decencia.
0 K 8
Razorworks #13 Razorworks
Es curioso como todo esto está ahí, guardado, y no sale hasta que la cosa hace "boom"...
0 K 7
#12 JotaMcnulty *
Basta ya de demagogia por favor. Lo de este foro es repugnante. Que lo del hospital este de mierda es para encerrarlos está claro. Pero ya está bien de inundar la puta portada con esta puta basura. Y más cuando la mierda de ministra de Sanidad que tenemos es tan insistente en el tema. Una tipa que dijo de manera sibilina y muy implícita, que los pacientes no enferman en verano y que por eso los sanitarios pueden coger vacaciones.

Aqui la noticia:

www.vozpopuli.com/espana/monica-garcia-justifica-cierre-camas-verano-o

Ambas noticias son igual de asquerosas, por favor. Dejad de hacer el puto ridículo y de inundad la portada con basura.

Gracias.
8 K -38
#16 dumbo
#12 Hombre, no es lo mismo ahorrar para tu bolsillo que para el dinero del contribuyente. Lo segundo es discutible, lo primero inaceptable.
0 K 6

menéame