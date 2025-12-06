Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”  

Los planes de ahorro del hospital de Torrejón no solo quedan reflejados en los extractos de los audios de una reunión que EL PAÍS publicó el miércoles en la que se pedía rechazar pacientes para mejorar beneficios. Están explicitados también en instrucciones escritas, cuya literalidad o imagen no ha sido publicada para proteger a las fuentes. Una de ellas es el extracto del correo que aparece en la imagen de esta noticia, en el que un directivo de confianza del consejero delegado de Ribera Salud reprende a empleados para que sigan las consignas
| etiquetas: hospital publico , torrejon , ordenes rechazar , pacientes , por escrito
Estaba claro que El País se estaba guardando los "fascículos".
Votar al PP, MATA.
Pero en fin... Entre la mierda que está saliendo de Mazón, los hospitales en Madrid y Andalucía, Vox igual tiene más asuntillos aparte de quedarse con las ayudas para la Dana, y a saber qué más, tiene pinta de que nos espera un final de legislatura interesante como poco,
¿No debería pasar el testigo como le piden a Pedro Sánchez?
Quien lleva a cabo estás políticas sabe que, en última instancia, el ahorro de costes se consigue reduciendo la calidad del servicio saltandose los límites legales si hace falta. Y lo saben porque en su entorno íntimo y familiar se actúa de esa forma. Es parte de su día a día.
El siguiente paso después de "liberalizar" la gestión consiste en hacer cada vez más laxas las regulaciones para que lo que ha pasado aquí, pase a ser algo legal.
Pero la falta de libertad ha provocado este escándalo.
Que siga teniendo un voto de la clase trabajadora es un insulto a la decencia.
Aqui la noticia:
www.vozpopuli.com/espana/monica-garcia-justifica-cierre-camas-verano-o
Ambas noticias son igual de asquerosas, por favor. Dejad de hacer el puto ridículo y de inundad la portada con basura.
Gracias.