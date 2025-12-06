Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”  

Los planes de ahorro del hospital de Torrejón no solo quedan reflejados en los extractos de los audios de una reunión que EL PAÍS publicó el miércoles en la que se pedía rechazar pacientes para mejorar beneficios. Están explicitados también en instrucciones escritas, cuya literalidad o imagen no ha sido publicada para proteger a las fuentes. Una de ellas es el extracto del correo que aparece en la imagen de esta noticia, en el que un directivo de confianza del consejero delegado de Ribera Salud reprende a empleados para que sigan las consignas