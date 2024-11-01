La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea

La luz verde para que Israel participe en la próxima edición del Festival de Eurovisión se ha saldado con la retirada de España y otros tres países más en un asamblea de la UER cargada de polémica por las informaciones y los detalles que se han dado a conocer en las últimas horas. Durante el desarrollo de la reunión en Ginebra, la Unión Europea de Radiodifusión rechazó hasta en dos ocasiones una votación para determinar si el país de Oriente Medio tenía que estar en Viena 2026.