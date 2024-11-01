edición general
22 meneos
70 clics
La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea

La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea

La luz verde para que Israel participe en la próxima edición del Festival de Eurovisión se ha saldado con la retirada de España y otros tres países más en un asamblea de la UER cargada de polémica por las informaciones y los detalles que se han dado a conocer en las últimas horas. Durante el desarrollo de la reunión en Ginebra, la Unión Europea de Radiodifusión rechazó hasta en dos ocasiones una votación para determinar si el país de Oriente Medio tenía que estar en Viena 2026.

| etiquetas: eurovision , israel , genocidio , internacional
18 4 2 K 170 actualidad
4 comentarios
18 4 2 K 170 actualidad
#2 MagnumClarsen *
Si no sale lo que quieren repiten votación, y sino otra vez, hasta que salga lo que ellos quieren, menuda mierda de votación, solo es un paripé disfrazado.
3 K 32
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
Es lo mismo que ocurrió con Rusia. El poder sionista controla todos los resortes de poder, hasta Eurovisión.
1 K 22
#3 Albarkas
Ahora no nos vamos a sorprender de todo éste sainete.
0 K 15
loborojo #4 loborojo
El Boikot, las Desinversiones y Sanciones es lo que les duele y temen.
Cuando les caiga una encima caerán todas.
0 K 10

menéame