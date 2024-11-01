edición general
4 meneos
11 clics
Silencio de la UCO tras el crítico informe de la Fiscalía por su investigación en el 'caso Montoro'

Silencio de la UCO tras el crítico informe de la Fiscalía por su investigación en el 'caso Montoro'

La policía judicial ha optado por el silencio sobre el tirón de orejas del ministerio público a cuenta del "caso Montoro"

| etiquetas: uco , montoro , fiscalía , investigación
3 1 0 K 44 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
sotillo #1 sotillo
Como si tuvieran vergüenza, cuando Aznar rebuzno “El que pueda hacer que haga” estos ya daban lecciones al resto
0 K 10

menéame