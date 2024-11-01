edición general
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"

Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"

Al principio ha tirado de ironía, diciendo "muchas gracias señor presidente. Que intervenga usted en el debate también me motiva para que este debate sea más dinámico", comentaba el ministro. Pero Rollán también le ha replicado asegurando que "tengo la capacidad de intervenir en el debate cuando lo considere oportuno. Así que le ruego en base al articulo 103, que estoy absolutamente convencido de que, como la Constitución, se lo conoce al dedillo". Bolaños entonces ha tomado la ofensiva, "fíjese si me conozco la Constitución que sé que...

Beltenebros #1 Beltenebros
Qué gusto dar ver cómo se responde a un pepero cuando debe ser imparcial y no lo está siendo.
A ver si alguien hace lo mismo con Ossorio, el caradura de la Asamblea de Madrid.
#4 DonaldBlake
#1 Hemos llegado a un punto tal que, yo ya me conformo con un político que sabe argumentar sin faltar el respeto.
#2 laruladelnorte
Bolaños entonces ha tomado la ofensiva, "fíjese si me conozco la Constitución que sé que la Presidencia de esta Cámara ha de ser imparcial, cosa que usted no es", ha señalado el ministro. "Y le digo más, señor presidente, le agradezco que salga en defensa de Vox y que demuestre que el PP y Vox son uno", ha finalizado.
Rollán ha oído, como todos, esas acusaciones pero no ha contestado y ha dado continuidad a la sesión con la siguiente pregunta.

El que calla otorga... ¬¬
Beltenebros #5 Beltenebros
#2 #3
¿Y qué me dices de los votos negativos, en mi opinión injustificados, que han puesto (hasta ahora) un par de meneantes?
Magog #7 Magog
#5 igual que los que votan negativo los del otro ala política inmediatamente, el cáncer de españa del "si no a favor de los míos, a tomar por culo"
Me da bastante pena la polarización de la gente, y así nos va, los debates son carnicerías
Magog #3 Magog
El PP es la puta de VOX
#6 fremen11
No hace falta demostrar nada, es bien sabido que VOX salió de las entrañas de las gaviotas
