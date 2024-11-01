Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"

Al principio ha tirado de ironía, diciendo "muchas gracias señor presidente. Que intervenga usted en el debate también me motiva para que este debate sea más dinámico", comentaba el ministro. Pero Rollán también le ha replicado asegurando que "tengo la capacidad de intervenir en el debate cuando lo considere oportuno. Así que le ruego en base al articulo 103, que estoy absolutamente convencido de que, como la Constitución, se lo conoce al dedillo". Bolaños entonces ha tomado la ofensiva, "fíjese si me conozco la Constitución que sé que...
| etiquetas: bolaños , pp , vox , senado , presiente , rollán , parcialidad
A ver si alguien hace lo mismo con Ossorio, el caradura de la Asamblea de Madrid.
Rollán ha oído, como todos, esas acusaciones pero no ha contestado y ha dado continuidad a la sesión con la siguiente pregunta.
El que calla otorga...
¿Y qué me dices de los votos negativos, en mi opinión injustificados, que han puesto (hasta ahora) un par de meneantes?
Me da bastante pena la polarización de la gente, y así nos va, los debates son carnicerías