El escándalo de Ribera Salud y los negocios de la pareja de Ayuso extienden las sospechas sobre la sanidad en Madrid

Las instrucciones de un directivo de Ribera Salud para aumentar listas de espera y engordar sus beneficios y la relación de la pareja de Ayuso con el Grupo Quirón, al que la Comunidad pagó 5.000 millones en cuatro años, añaden más sombras a las privatizaciones del PP. Todo lo que la oposición política en Madrid había denunciado durante más de una década sobre las privatizaciones sanitarias del PP en la región está ahora en un audio del CEO de Ribera Salud, la empresa concesionaria del hospital “público” de Torrejón de Ardoz.....................