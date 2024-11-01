edición general
El escándalo de Ribera Salud y los negocios de la pareja de Ayuso extienden las sospechas sobre la sanidad en Madrid

Las instrucciones de un directivo de Ribera Salud para aumentar listas de espera y engordar sus beneficios y la relación de la pareja de Ayuso con el Grupo Quirón, al que la Comunidad pagó 5.000 millones en cuatro años, añaden más sombras a las privatizaciones del PP. Todo lo que la oposición política en Madrid había denunciado durante más de una década sobre las privatizaciones sanitarias del PP en la región está ahora en un audio del CEO de Ribera Salud, la empresa concesionaria del hospital “público” de Torrejón de Ardoz.....................

calde #2
No somos capaces ni de imaginarnos la campaña que habría montada si alguno de estos casos tan graves que afectan al PP afectasen a la izquierda (o incluso al PSOE)...

Estarían los tanques en la calle, poco menos...

:-S

Lamantua #4
#2 El psoe comparte casos y es igual de responsable porque votó privatizar en la ley 15/1996.
El psoe siempre “dice” cosas de izquierdas.
P. D. Dale una leída a esa ley y verás como me das un positivo. No como ese fanático socialista del negativo.

#7 tierramar
La Ley 15/1997 y la puerta grande a lo privado: llegó con el primer gobierno de José María Aznar (PP). La Ley 15/1997, de 25 de abril, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS, aprobada el 10 de abril de 1997 en el Congreso con 290 votos a favor (PP, PSOE, CiU, PNV y CC), 19 en contra (principalmente IU y BNG) y una abstención, modificó el artículo único de la Ley General de Sanidad para permitir que «la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios se…   » ver todo el comentario

#1 Pepepistolas
Sospechas ...... quiero suponer que el titular es una broma.. Aun hay dudas del clan mafioso?

Antipalancas21 #6
#1 Sospechas, xD xD xD, estarán haciendo pruebas para la inocentada, estos también son unos cachondos.

Veelicus #5
Mafia o Democracia.
Si es que te lo dejan bien claro los del PP.
Votar al PPVOX mata.

Lamantua #3
Los traidores del psoe bien votaron para aprobar la ley que permite privatizar la Sanidad en 1996.
Sociatas de menéame que tenéis que decir..? Basta de mentir. Venga que no se os oyeeeee. :hug: :hug: :hug:

Antipalancas21 #8
#3 Como se te ve que eres de los encubrodores a tu gusto, no te digo que seas un abducido pero seguramente lo seas para defender las mentiras a las que estas acostumbrado que te metan. El actual modelo sanitario en España proviene de la Ley General de Sanidad (LGS) aprobada en 1986. En 1996 gobernaba el pinocho Aznar por mayoría


