Mónica García apuesta por una nueva ley que acabe con la gestión privada de centros públicos: "Torrejón es un aprendiz de Quirón"
La ministra de Sanidad ha avanzado que la norma será presentada a principios de año con el objetivo de terminar con el ánimo de lucro
politica
#3
trasparente
No hay más que deshacer la reforma legislativa que hizo Ànsar y que fue la que permitió que el sector privado metiera su polla en la sanidad publica. Antes no era posible. Pero no hay huevos.
4
K
61
#7
obmultimedia
#3
No hay los suficientes huevos y ovarios a hacer eso, el lobby de la sanidad privada no lo permitiría.
0
K
11
#10
username
#7
es el problema de dejar que lo privado meta la patita en lo público, creas un monstruo que luego es difícil de matar
0
K
10
#9
username
#3
se van a poner a ello justo después de derrogar la ley mordaza
0
K
10
#11
WcPC
*
#3
Efectivamente, cada vez que hablen de "soluciones" es necesario decirlo..
Derogar la ley de 1996 es suficiente, dando un año de moratoria para que la cosa no se haga apresuradamente.
Ya si, en la misma ley, se crea una que cualquier ayuda a un hospital, consulta o centro de pruebas sanitarias privado implica la entrada del gobierno en el accionariado y que, automáticamente, al llegar al 51% del accionariado el centro se vuelve público...
Ya tenemos medio solucionado el problema...
0
K
11
#8
cocolisto
Con hacer una auditoría a los procesos de adjudicación,a la contabilidad de actos médicos que las gestiones privadas multiplican por varias veces lo que en la publica son un un acto médico,más el control de que es atendido primero un paciente de otro área de salud por el que cobran aparte, antes que por derecho le correspondería a uno del área,ya tendrían suficiente para abrir un proceso a estos entes disfrazados de lugares sanitarios,que no son más que explotadores y destructores de la sanidad.
0
K
20
#1
Esteban_Rosador
En el PP se ven a revolver contra esta norma. Y no solo en Madrid.
0
K
20
#6
miq
#1
y en Junts, socios del gobierno. Vamos que esta nueva ley será una ley inexistente
0
K
9
#2
gelator
*
¿Qué indicadores objetivos indican que el modelo de la Comunidad de Madrid es peor que el de otras CCAA? ¿Menos esperanza de vida? ¿Mayor número de muertes evitables? ¿Mayores listas de espera?
Os leo.
1
K
18
#4
g3_g3
Estando en el gobierno ¿A qué espera? ¿A qué deroguen la ley mordaza?
Creo que solo está disimulando para que no se note lo obvio.
1
K
16
#5
enochmm
*
Cuando lo vea me lo creeré. Que han tenido desde 1997 para hacerlo y aquí estamos.
0
K
16
