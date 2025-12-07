edición general
29 meneos
40 clics
El escándalo de Torrejón golpea la gran apuesta por la privatización sanitaria del PP de los últimos 30 años

El escándalo de Torrejón golpea la gran apuesta por la privatización sanitaria del PP de los últimos 30 años

"nunca antes había quedado expuesta de forma tan cruda la cuestión esencial que subyace bajo un debate con potencial para encender movilizaciones sociales y agitar la agenda política. Que la relación entre el afán de lucro y un servicio público esencial como la sanidad es compleja era algo sabido. Que las empresas, en determinadas circunstancias, pueden verse tentadas a elegir entre salud y negocio, se sospechaba. Ahora, sin embargo, ha quedado por primera vez en evidencia que la opción elegida ha sido la de los beneficios."

| etiquetas: pp , sanidad , privatización , robo
25 4 0 K 216 politica
5 comentarios
25 4 0 K 216 politica
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Ojalá tuviese consecuencias en el voto, pero lamentablemente parece que los votantes de de derechas están deseando privar a sus hijos y nietos de una sanidad pública que ellos sí han tenido.
6 K 62
elgranpilaf #5 elgranpilaf *
#2 consecuencias en el voto? Lo que debería tener es consecuencias PENALES
0 K 10
Andreham #1 Andreham
No pasa nada, en una semana silencio informativo y los trabajadores en foros y agregadores de noticias a gritar "PERO ES QUE CREÉIS QUE LO PÚBLICO FUNCIONARÍA MEJOR?" cada vez que alguien lo mencione.
7 K 61
#3 euacca
Esto no es un contratiempo, es el fruto inevitable de sus políticas, y no me refiero solo a que suceda sino también a que se acabe sabiendo.
1 K 21
reithor #4 reithor
Ni que fuera una novedad, el caso Alzira ya puso de relieve el mismo escándalo hace unos cuantos años. La sociedad vio que era una mierda de modelo, los plutócratas vieron que era una mina.
0 K 14

menéame