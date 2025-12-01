“Se agradecería un ballet en televisión, en vez de tanto mono fornicando en la sabana”

Hace poco, Nacho Duato (Valencia, 1957) dijo en un vídeo que la ultraderecha y todos los que pactan con ella –el Partido Popular– son como ratas, lombrices o cucarachas que salen por las mañanas de las cloacas en busca de mierda para soltarla en las tertulias. El vídeo se hizo viral, pero a él, uno de los coreógrafos con mayor reconocimiento y trayectoria en todo el mundo, el Gobierno de Ayuso le canceló cinco funciones en Madrid; también le cancelaron dos en Murcia y otras dos en Castellón.