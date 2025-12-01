edición general
23 meneos
28 clics
“Se agradecería un ballet en televisión, en vez de tanto mono fornicando en la sabana”

“Se agradecería un ballet en televisión, en vez de tanto mono fornicando en la sabana”

Hace poco, Nacho Duato (Valencia, 1957) dijo en un vídeo que la ultraderecha y todos los que pactan con ella –el Partido Popular– son como ratas, lombrices o cucarachas que salen por las mañanas de las cloacas en busca de mierda para soltarla en las tertulias. El vídeo se hizo viral, pero a él, uno de los coreógrafos con mayor reconocimiento y trayectoria en todo el mundo, el Gobierno de Ayuso le canceló cinco funciones en Madrid; también le cancelaron dos en Murcia y otras dos en Castellón.

| etiquetas: nacho duato , ballet , televisión , programación , artes
19 4 0 K 208 cultura
13 comentarios
19 4 0 K 208 cultura
#1 fastbrian
"el Gobierno de Ayuso le canceló cinco funciones en Madrid; también le cancelaron dos en Murcia y otras dos en Castellón"
Pere eh! Libertaz blah bla blah.
3 K 53
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
este señor tiene pasta de sobra para hacerse una sala de espectáculos privada y montar obras con su propia compañía, pero se vive mejor quejándose de lo mal que está lo público, cuando en verdad ya no necesitas estas ayudas públicas, y las que este señor recibe son las que otros artistas que no tienen tanta pasta no pueden recibir
0 K 20
Supercinexin #9 Supercinexin
Éste señor habla de arte y cultura en general, no de "damerme surbensione". Habla de promoción cultural, de ofrecer cultura al pueblo en general,.vamos, por los canales que ya existen como la televisión.
0 K 20
#13 Tecar
#9 ¿Los documentales de monos no son cultura?
0 K 7
azathothruna #5 azathothruna
Para mi ballet es peor
Mejor series de ciencia ficcion.
Star wars no es eso, asi que no cuenta, ademas esta sobrevalorada, como volver al futuro.
0 K 17
#11 eqas
#0 me ha parecido muy interesante, gracias. Ha mejorado la opinion que tenía de este señor. Me sigue pareciendo un poco propotente, pero de los que "porque pueden". Y si está perdiendo trabajos por no callarse, me alegro de que se lo pueda permitir y lo haga.
0 K 10
#6 Kuruñes3.0
Si a mi Spartacus y JdT tbien se me hicieron excesivos. Ni digamos realitys varios.
0 K 7
#12 Tecar *
¿Me equivoco o es es alguien que se queja de que no ponen su espectáculo en la tele?
Lo digo porque a mí personalmente me gustan más los documentales de monos que el ballet, pero para gustos están los colores.
:troll:
0 K 7
#2 Tronchador.
¿Es una metáfora de la isla de las tentaciones?
0 K 7
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Tiene toda la razón del mundo. La oferta televisiva española es un mierdón de campeonato.
#2 Tiene pinta.
0 K 11
#4 Tronchador.
#3 Ten en cuenta que entre poner cosas de niñas o espectáculos sádicos de machos ibéricos con animales, pues no hay lugar para todo...
www.rtve.es/temas/toros/1181/
Espero que no hable de documentales de la 2.
0 K 7
#8 usuarioeliminado
#4 ¿Qué son cosas de niñas? Espero que con eso no te refieras al ballet, o estarías demostrando una ignorancia supina.
0 K 6

menéame