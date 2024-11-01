edición general
Sanidad Privatizada en Galicia: El Modelo Feijóo y su Expansión desde Ourense y Pontevedra al Sistema Nacional , Ayuso, Bonilla y lo que esta por venir

Mecanismos de Corrupción y Externalización. Derivación forzosa de pacientes: presión o engaño a pacientes para que acudan a centros privados.Contratos opacos: sin licitación, con cláusulas secretas y sobrecostes del 20–30%.Obras ilegales: COSAGA realizó construcciones en Ourense sin licencia municipal, amparadas por funcionarios del Sergas.Facturación duplicada: Quirón cobraba al Sergas por pruebas ya cubiertas en el sistema público.Manipulación informativa: uso de medios afines (como La Voz de Galicia) para ocultar escándalos y criminalizar.

#3 tierramar
Galicia necesita con urgencia:
Investigación judicial urgente sobre los contratos con Quirón, Ribera Salud y COSAGA.
Auditoría independiente del Sergas, con participación ciudadana.
Publicación íntegra de todos los contratos sanitarios desde 2009.
Reversión de la externalización: recuperación de la gestión pública de todos los servicios esenciales.Como Botanic hizo con el hospital Alzira SI SE PUEDE
Refuerzo presupuestario: incremento inmediato del gasto en atención primaria y recursos…   » ver todo el comentario
#5 tierramar
Y mirando el conjunto de España te das cuenta que no es el modelo Fejoo, o Ayuso, o Moreno. SIno que los que gobiernan y deciden sobre la sanidad en España son grandes empresas para los cuáles trabajan el PPSOE y partidos afines, de hecho muchos consejeros de sanidad son miembros de dichas empresas. Hay que luchar activamente por nuestra sanidad, y empieza por NO votar a dichos partidos. Botanic consiguio revertir la privatización de Alzira, pero luego se cargaron a Monica Oltra…   » ver todo el comentario
#1 tierramar *
Impacto en la Sanidad Pública Gallega: Listas de espera: hasta 5 meses en rehabilitación, psiquiatría y anestesia.
Cierre de centros de salud rurales: especialmente en Ourense siendo el de especial escándalo el cierre del paritoriod e Verind esviando las embarazadas hasta Vigo a mas de 200 kilómetros. Degradación de la atención primaria: consultas telefónicas impuestas, falta de pediatras y médicos de familia. Muertes evitables: varias denuncias de fallecimientos en salas de espera de las

…   » ver todo el comentario
Sinfonico #2 Sinfonico
#1 El artículo está muy bien, pero lo del cierre del paritorio de Verín no es así,las embarazadas se desvían a Ourense, que está a 70 kilómetros.
Cehona #4 Cehona
El problema no es del Partido Popular, el problema es de quienes les votan con los ojos cerrados.
aupaatu #6 aupaatu *
Pues a poner velas a la virgen y rezar para curarse, que es un remedio infalible y contrastado para los feligreses del PP con seguro privado.
Con el resto de ciudadanos no suele ser tan efectivo.
