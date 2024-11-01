Sanidad Privatizada en Galicia: El Modelo Feijóo y su Expansión desde Ourense y Pontevedra al Sistema Nacional , Ayuso, Bonilla y lo que esta por venir

Mecanismos de Corrupción y Externalización. Derivación forzosa de pacientes: presión o engaño a pacientes para que acudan a centros privados.Contratos opacos: sin licitación, con cláusulas secretas y sobrecostes del 20–30%.Obras ilegales: COSAGA realizó construcciones en Ourense sin licencia municipal, amparadas por funcionarios del Sergas.Facturación duplicada: Quirón cobraba al Sergas por pruebas ya cubiertas en el sistema público.Manipulación informativa: uso de medios afines (como La Voz de Galicia) para ocultar escándalos y criminalizar.
Investigación judicial urgente sobre los contratos con Quirón, Ribera Salud y COSAGA.
Auditoría independiente del Sergas, con participación ciudadana.
Publicación íntegra de todos los contratos sanitarios desde 2009.
Reversión de la externalización: recuperación de la gestión pública de todos los servicios esenciales.Como Botanic hizo con el hospital Alzira SI SE PUEDE
Cierre de centros de salud rurales: especialmente en Ourense siendo el de especial escándalo el cierre del paritoriod e Verind esviando las embarazadas hasta Vigo a mas de 200 kilómetros. Degradación de la atención primaria: consultas telefónicas impuestas, falta de pediatras y médicos de familia. Muertes evitables: varias denuncias de fallecimientos en salas de espera de las
Con el resto de ciudadanos no suele ser tan efectivo.