edición general
18 meneos
18 clics
Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"

Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"

Respondía así a otro tuit de José Pablo López, presidente de RTVE, en el que cuestionaba las "maniobras" de la Unión Europea de Radiodifusión en los últimos meses. "Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos", explicaba el dirigente de la televisión pública.

| etiquetas: xabier fortes , retirada , españa , eurovisión , orgulloso
15 3 1 K 120 actualidad
11 comentarios
15 3 1 K 120 actualidad
jacm #2 jacm
Yo también.
3 K 45
lonnegan #10 lonnegan
Los gestos importan. Gracias TVE
0 K 11
#7 crissis
Chupémonos la polla unos a otros hasta que llegue el día de ir al cielo de los ateos.
0 K 7
#11 Scutarius
Si hay que explicar la hipocresía de expulsar a Rusia por invadir un país al mismo tiempo que se deja a Israel a pesar de ejecutar un exterminio masivo, se explica
0 K 7
#1 poxemita
Yo también, a ver si nos retiramos también del mundial y de las olimpiadas y hasta del Mediterráneo.
3 K -20
#3 Katos
#1 vaya otro que no entiende como funciona el mundo.
1 K 22
#4 poxemita
#3 cuéntamelo, tengo toda la noche para escuchar tus sabias palabras.
0 K 13
alfre2 #9 alfre2
#4 el mundo no funciona.
0 K 12
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Gracias a gente como tú ... no te olvides de decirlo. Sin los colaboradores necesarios lo mismo sería mucho mejor.
0 K 8
Paracelso #8 Paracelso
#1 No, no hay huevos para eso.
0 K 9
#6 patriota_de_pandereta
Wow, hemos conseguido parar el genocidio, enhorabuena!
5 K -46

menéame