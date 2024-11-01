Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"

Respondía así a otro tuit de José Pablo López, presidente de RTVE, en el que cuestionaba las "maniobras" de la Unión Europea de Radiodifusión en los últimos meses. "Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos", explicaba el dirigente de la televisión pública.