Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón

Esther Palomera. Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Siempre el PP metido en esos fregados de corrupción.
4 K 59
pingON #2 pingON
#1 coruPPción
3 K 43
berkut #5 berkut
Perfectamente posible
2 K 23
Catacroc #9 Catacroc
Cuando la mafia te hace un favor luego se lo tienes que devolver 100 veces y pobre de ti como te pongas digno.
1 K 20
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Este partido está podrido hasta la médula
1 K 16
wata #4 wata
#3 PPodrido.
2 K 34
Kantinero #6 Kantinero
Sería de justicia poética que acabará también con la víbora Yuso
1 K 14
#7 diablos_maiq
#6 te equivocas: hay uso está en el otro lado
0 K 10
#11 mcfgdbbn3
Y entonces cambiaron a una sacaojos por una #pimpampún. :palm:
0 K 12
Lenari #12 Lenari
Proximamente en Meneame: Moncloa investiga si Quirón estuvo detrás del asesinato de Kennedy

xD xD xD xD xD
xD xD xD xD xD
xD xD xD xD xD
0 K 10
#10 Alcalino
Y a Pablo Casado se lo cargaron por ir contra las corruptelas de ayuso con quiron
0 K 9
#8 luckyy
Luego, Cristina defiende al PP como si no fueran ellos los que la echaron de la presidencia. Manada cojones!!
2 K 6

menéame