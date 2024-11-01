·
46

95
clics
Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón
Esther Palomera. Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón.
|
etiquetas:
:
esther palomera
,
pp
,
cifuentes
,
quirón
,
deuda
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Siempre el PP metido en esos fregados de corrupción.
4
K
59
#2
pingON
#1
coru
PP
ción
3
K
43
#5
berkut
Perfectamente posible
2
K
23
#9
Catacroc
Cuando la mafia te hace un favor luego se lo tienes que devolver 100 veces y pobre de ti como te pongas digno.
1
K
20
#3
elgranpilaf
Este partido está podrido hasta la médula
1
K
16
#4
wata
#3
PPodrido.
2
K
34
#6
Kantinero
Sería de justicia poética que acabará también con la víbora Yuso
1
K
14
#7
diablos_maiq
#6
te equivocas: hay uso está en el otro lado
0
K
10
#11
mcfgdbbn3
Y entonces cambiaron a una sacaojos por una
#pimpampún
.
0
K
12
#12
Lenari
Proximamente en Meneame: Moncloa investiga si Quirón estuvo detrás del asesinato de Kennedy
0
K
10
#10
Alcalino
Y a Pablo Casado se lo cargaron por ir contra las corruptelas de ayuso con quiron
0
K
9
#8
luckyy
Luego, Cristina defiende al PP como si no fueran ellos los que la echaron de la presidencia. Manada cojones!!
2
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
