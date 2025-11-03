edición general
Bélgica dice basta y acaba con el paro de por vida: el país inicia una reforma histórica anunciando el fin de las prestaciones

El país, pese a mostrar una tasa de paro general del 5,8% y una elevada renta per cápita, arrastra problemas de fondo muy concretos: un desempleo especialmente alto entre extranjeros nacidos fuera de la Unión Europea, un gran número de enfermos de larga duración y una prestación por desempleo que hasta ahora podía cobrarse de por vida.

Supercinexin
España no tiene ninguno de esos problemas: ni hay paro especialmente alto en entre los inmigrantes, ni elevado número de enfermos de larga duración, ni el paro se cobra de por vida.
Leovigildo
#3 Llámalo paro, llámalo IMV.
Kmisetas
Bélgica ha tenido que hacer lo que aquí sería ciencia ficción: cortar el grifo eterno porque los números ya no cuadraban ni con Excel dopado. El paro general es bajo, sí, pero el detalle importa: entre los nacidos fuera de la UE el desempleo supera ampliamente el 15% según Eurostat, triplicando el de los nacidos en Bélgica. Y encima el país acumulaba más de 400.000 personas en “incapacidad de larga duración”, casi un 10% de su población activa fuera del mercado laboral durante años.

EsanZerbait
#1 Cuando un país rico, con más renta per cápita que España y pleno empleo técnico, tiene que cortar prestaciones vitalicias porque el sistema no lo aguanta
Lo que no iban a decir es que es debido a una pésima gestión o a que Europa se hunde por su servilismo belicista. El sistema antes lo aguantaba.
Si se persiguiera de verdad la corrupción, quizás incluso aún lo aguantaría. Pero eso no da votos en una sociedad infantilizada y malcriada como la europea lo es actualmente.
soberao
#1 Si el paro es alto entre los inmigrantes de fuera de la UE esto solo muestra el racismo de este país a la hora de contratar inmigrantes, que en el CV está el nombre y los apellidos y ya con eso puede tirar el CV a la basura si ves que se llama Mohamed.
salchipapa77
#6 Yo ya no sé si es un sarcasmo o el nivel habitual del meneante medio.
soberao
#8 La última palabra de si tienes el empleo o no la tiene tu jefe. Ningún empresario está obligado a contratar a nadie y es libre de elegir a quien le dé la gana.
Otra cosa es un concurso oposición donde se miran los méritos, pero en un trabajo normal llamas a la entrevista a quién te da la gana.
ostiayajoder
#1 Deja de decir chorradas: Aqui seria ciencia ficcion pq aqui el paro no es eterno sino q dura 2 años como maximo.

A ti lo unico q te importa es venir a soltar mierda xenofoba.

Q me parece muy bien, pero no nos engañemos: tu estas diciendo q te comerias, gustoso, cualquier recorte contra TUS derechos para q no lo tengan los moros. Pq de eso va la noticia: de recortar cosas q aqui son inimaginables (paro de por vida) y a ti te parece bien pq va contra los moros o los sudacas.

Tienen la partida ganada. Han convencido a los hambrientos de q se coman entre ellos.
Eibi6
#1 ciencia ficción? En España ya es así, el paro no es vitalicio :palm:

Que la realidad no empañe el racismo
soberao
#11 Menos para presidentes y presidentes autonómicos que siguen teniendo sueldo durante unos años, que Mazón va a seguir cobrando como ex y Aznar no volvió a trabajar tras "dejar" la política. www.elconfidencial.com/espana/2025-11-03/1qrt-mazon-dimision-expreside
Pacman
Es una estrategia belicista

Corta prestaciones y seguro que pondrá muy fácil alistarse.

Piensa mal...
burgerconqueso
Y supongo que en Alemania pasará lo mismo. En Bélgica no sé, pero en Alemania incluso te pagan el alquiler de la vivienda y otros gastos... y cada vez más salen a la luz los abusos que se producen.
Kantinero
Inspectores de trabajo y de salud a la calle, si hace falta inspectores de los inspectores, lo mismo para los que trabajan en negro, si el fraudulento es de fuera de la UE a su puto país, si es autóctono sanción y fuera subvenciones, válido para cualquier país de la UE, se crea empleo y se acaba con el fraude.
Shuquel
#5 Y fuerte multa para la empresa que lo haga, que se te ha olvidado ponerlo.
