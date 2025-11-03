Bélgica dice basta y acaba con el paro de por vida: el país inicia una reforma histórica anunciando el fin de las prestaciones

El país, pese a mostrar una tasa de paro general del 5,8% y una elevada renta per cápita, arrastra problemas de fondo muy concretos: un desempleo especialmente alto entre extranjeros nacidos fuera de la Unión Europea, un gran número de enfermos de larga duración y una prestación por desempleo que hasta ahora podía cobrarse de por vida.
| etiquetas: bélgica , paro , subsidio , enfermedad , empleo
A eso le… » ver todo el comentario
Lo que no iban a decir es que es debido a una pésima gestión o a que Europa se hunde por su servilismo belicista. El sistema antes lo aguantaba.
Si se persiguiera de verdad la corrupción, quizás incluso aún lo aguantaría. Pero eso no da votos en una sociedad infantilizada y malcriada como la europea lo es actualmente.
Otra cosa es un concurso oposición donde se miran los méritos, pero en un trabajo normal llamas a la entrevista a quién te da la gana.
A ti lo unico q te importa es venir a soltar mierda xenofoba.
Q me parece muy bien, pero no nos engañemos: tu estas diciendo q te comerias, gustoso, cualquier recorte contra TUS derechos para q no lo tengan los moros. Pq de eso va la noticia: de recortar cosas q aqui son inimaginables (paro de por vida) y a ti te parece bien pq va contra los moros o los sudacas.
Tienen la partida ganada. Han convencido a los hambrientos de q se coman entre ellos.
Que la realidad no empañe el racismo
Corta prestaciones y seguro que pondrá muy fácil alistarse.
Piensa mal...