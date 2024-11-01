edición general
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen

Asuntos Internos entregó un oficio en el juzgado en octubre de 2023 con tres grabaciones entre Villarejo y la número dos del PP sobre manipulación de pruebas en el caso de la caja B y otras actividades de la brigada política, pero el informe ha sido hurtado a las partes personadas en la macrocausa

ipanies #1 ipanies
Otro caso aislado de la "justicia" y la organización delictiva.
Ilegalización del PP ya!!!!!
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Que suerte cuando las casualidades caen siempre de tu lado.
Kantinero #3 Kantinero
Los tentáculos del PP tienen al estado español gangrenado, da igual donde mires, policíaS, justicia, hacienda, ejército, CCAA,
Cehona #6 Cehona
La independencia judicial debe tener una bandera y no es la misma de todos los españoles.
carakola #8 carakola
#6 Es la misma bandera solo que con restregones de mierda de limpiarse el culo con ella.
Andreham #2 Andreham
Luego te vienen los tontos útiles hablando de que todos saben quién es M.Rajoy o que de los trajes al final nada.
aupaatu #9 aupaatu *
Está que se libra porque no estaba casada con Rajoy.
Sino Peinado la hubiera condenado a galeras
oceanon3d #7 oceanon3d *
Garcia Catellon por medio ... conviene leer la noticia; retrato al oleo de un sistema judicial podrido por el PP.

Y casi tres semanas después de conocerse el veredicto seguimos sin conocer porque condenaron al FG.

El PP sabe bien manejar el eslogan; Mafia o democracia ... deberían estar pensado en ellos mismos.
#5 Sigo_intentandolo
Este finde, en la mesa de al lado cureito explicando que no era lo mismo.. que a los del PP no se les babia condenado... y wso significaba que los del psoe eran mucho peores
