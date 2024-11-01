La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen

Asuntos Internos entregó un oficio en el juzgado en octubre de 2023 con tres grabaciones entre Villarejo y la número dos del PP sobre manipulación de pruebas en el caso de la caja B y otras actividades de la brigada política, pero el informe ha sido hurtado a las partes personadas en la macrocausa
| etiquetas: villarejo , kitchen , cospedal , audiencia
Ilegalización del PP ya!!!!!
Sino Peinado la hubiera condenado a galeras
Y casi tres semanas después de conocerse el veredicto seguimos sin conocer porque condenaron al FG.
El PP sabe bien manejar el eslogan; Mafia o democracia ... deberían estar pensado en ellos mismos.