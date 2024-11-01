edición general
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando

El pulpo adapta el color y la textura de su piel para camuflarse con el suelo marino. Pero no sólo eso sino que comienza a moverse como las plantas subacuáticas. En cierto momento divisa un pez plano. Para evitar ser capturado, el pulpo adapta la forma de su cuerpo como un pez plano y comienza nadar como él. El mimetismo es tal que el pez plano comienza a seguirlo para aparearse con él. Pero esta relación no tiene éxito. Es entonces cuando aparece un pez león y el pulpo se oscurece y engruesas sus tentáculos para imitarlo.

