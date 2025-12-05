·
13
meneos
18
clics
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
Los conservacionistas claman contra esa propuesta, que a su juicio pondría en peligro la biodiversidad y la salud
salud
,
europa
#1
NPCMeneaMePersigue
La UE permitirá hasta 398,6 microgramos por litro. El limite permitido en España es 0,1 microgramos por litro.
La UE negacionista de las alteraciones hormonales, los daños reproductivos y la existencia de plantas silvestres, los insectos, las aves y la biodiversidad.
4
K
79
#5
parladoiro
*
#1
la cuestión es admitirlo sin excepciones, que es el caso de España:
es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/organizaciones-rechaza
o
www.hoy.es/badajoz/201705/16/confederacion-guadiana-glifosato-ante-201
Si es 0,1 µg/l evidentemente el glifosato no se puede admitir como herbicida ribereño y menos acuático. O es 0,1 en todas las aguas superficiales o es 400 admitido y haces un baremo de calidad.
0
K
10
#2
Veelicus
Hay que ser mierdas, puta gentuza que nos gobierna.
3
K
50
#3
Marisadoro
*
Relacionada?
"Retiran un estudio sobre glifosato tras años de advertencias sobre la participación de Monsanto"
www.meneame.net/story/retiran-estudio-sobre-glifosato-tras-anos-advert
2
K
44
#4
cocolisto
Europa cada vez más enmierdada, y nunca mejor dicho.
1
K
27
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
