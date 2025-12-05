edición general
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua

Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua

Los conservacionistas claman contra esa propuesta, que a su juicio pondría en peligro la biodiversidad y la salud

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La UE permitirá hasta 398,6 microgramos por litro. El limite permitido en España es 0,1 microgramos por litro.
La UE negacionista de las alteraciones hormonales, los daños reproductivos y la existencia de plantas silvestres, los insectos, las aves y la biodiversidad.
#5 parladoiro *
#1 la cuestión es admitirlo sin excepciones, que es el caso de España: es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/organizaciones-rechaza o www.hoy.es/badajoz/201705/16/confederacion-guadiana-glifosato-ante-201

Si es 0,1 µg/l evidentemente el glifosato no se puede admitir como herbicida ribereño y menos acuático. O es 0,1 en todas las aguas superficiales o es 400 admitido y haces un baremo de calidad.
Veelicus #2 Veelicus
Hay que ser mierdas, puta gentuza que nos gobierna.
#3 Marisadoro *
Relacionada?
"Retiran un estudio sobre glifosato tras años de advertencias sobre la participación de Monsanto"

www.meneame.net/story/retiran-estudio-sobre-glifosato-tras-anos-advert
cocolisto #4 cocolisto
Europa cada vez más enmierdada, y nunca mejor dicho.
