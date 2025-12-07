Retiran estudio sobre glifosato tras años de advertencias sobre participación de Monsanto

Un influyente estudio que afirmaba que el glifosato no presenta riesgos graves para la salud fue retractado recientemente debido a presuntos conflictos de intereses, 25 años después de su publicación y luego de servir de guía para decisiones políticas en todo el mundo. Publicado en el año 2000 en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, el artículo, ahora retractado, es uno de los más citados sobre el glifosato, especialmente por numerosas autoridades gubernamentales que regulan su uso.