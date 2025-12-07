edición general
Retiran estudio sobre glifosato tras años de advertencias sobre participación de Monsanto

Un influyente estudio que afirmaba que el glifosato no presenta riesgos graves para la salud fue retractado recientemente debido a presuntos conflictos de intereses, 25 años después de su publicación y luego de servir de guía para decisiones políticas en todo el mundo. Publicado en el año 2000 en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, el artículo, ahora retractado, es uno de los más citados sobre el glifosato, especialmente por numerosas autoridades gubernamentales que regulan su uso.

| etiquetas: glifosato , estudio , monsanto
#2 Marisadoro
... los beneficios económicos que los autores recibieron de parte de esa empresa.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
El Lobbying en su máximo esplendor.
EldelaPepi #3 EldelaPepi
Beneficio de unos pocos a costa del perjuicio de todos. Es el leitmotiv del capitalismo.
#4 josejon
Cualquier cosa que no existiese antes del siglo XX es nutritiva.
