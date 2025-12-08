MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho

Publica hoy El Mundo una encuesta donde los resultados se muestran con gráficos de barras, que cuesta pensar que hay una mente con un mínimo de inteligencia detrás de su elaboración. En primer lugar se comprueba que en la mayoría de las preguntas los resultados no suman 100%. Y no es por una diferencia de una o dos décimas, que sería entendible por los redondeos, que hay casos como en la del Defensor del Pueblo en 2025 en que faltan 2,9 puntos. Además, hay unos cuantos gráficos en que las barras no son proporcionales a los valores. El caso más escandaloso es en la pregunta referida al Congresos de los Diputados (que también hay errata en la leyenda) donde las barras de 2025 parecen realizadas a boleo.