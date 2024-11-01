Miguel Ángel Campos desmiente la sentencia del fiscal general: "Ni García Ortiz ni ninguna persona cercana a él era mi fuente"  

Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, uno de los periodistas que declaró en el juicio del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Algunos de los párrafos de esa sentencia son hilarantes".
Defiende el periodista, algo que ya dijo en el pasado, que si el presidente del Tribunal le hubiera pedido los wasaps, él no hubiera tenido inconveniente en enseñalarselo, pero no se le pidío.
La sentencia destaca una llamada de 4 segundos entre ambos como indicio, sugiriendo posibles comunicaciones tecnológicas posteriores, detalladas en las páginas 129-132 del fallo.
Sin olvidar que me lo pudo decir a mi, y yo a este señor, y ello llevaría a que tiene razón, su fuente no es nadie del entorno.
De aquellos polvos, estos lodos.