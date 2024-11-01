edición general
21 meneos
34 clics
Miguel Ángel Campos desmiente la sentencia del fiscal general: "Ni García Ortiz ni ninguna persona cercana a él era mi fuente"

Miguel Ángel Campos desmiente la sentencia del fiscal general: "Ni García Ortiz ni ninguna persona cercana a él era mi fuente"  

Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, uno de los periodistas que declaró en el juicio del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Algunos de los párrafos de esa sentencia son hilarantes".

| etiquetas: miguel angel campos , ser , fiscal general , tribunal supremo
18 3 0 K 148 actualidad
6 comentarios
18 3 0 K 148 actualidad
Ze7eN #2 Ze7eN *
Para el que no lo sepa, Miguel Ángel Campos es el periodista destinatario de la presunta filtración.

Defiende el periodista, algo que ya dijo en el pasado, que si el presidente del Tribunal le hubiera pedido los wasaps, él no hubiera tenido inconveniente en enseñalarselo, pero no se le pidío.

La sentencia destaca una llamada de 4 segundos entre ambos como indicio, sugiriendo posibles comunicaciones tecnológicas posteriores, detalladas en las páginas 129-132 del fallo.
1 K 40
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Ya, pero hay que salvar al Presidente Consorte de Madrid.
1 K 32
tdgwho #1 tdgwho *
Ya, pero no dice quien era, así que esto vale 0.

Sin olvidar que me lo pudo decir a mi, y yo a este señor, y ello llevaría a que tiene razón, su fuente no es nadie del entorno.
2 K 24
wata #3 wata
#1 Si lo dijera, incluso así, dirían que no es o que simplemente la sentencia dice que pudiera haber sido cualquiera.
0 K 16
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador *
En la transición modélica de la dictadura fascista nacionalcatólica a la actual democracia plena, los jueces de la dictadura se quedaron todos en su poltronas. Desde entonces, han sido ellos los que han decidido quiénes accedían a la judicatura en todas las oposiciones realizadas. Así es cómo se perpetua una clase en el poder.

De aquellos polvos, estos lodos.
0 K 20
camvalf #4 camvalf
Y cual es la diferencia entre la declaración del periodista que dice que no fuel el FGE,a la cual esta claro que no dieron veracidad y la que hizo la sra, Fiscal jefe de Madrid que dice que le pregunto directamente y al no contestarle dejo claro quien había sido, a la cual le dieron todo la veracidad del mundo.
0 K 11

menéame