edición general
10 meneos
122 clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa

El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa

El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa según un estudio de investigación publicado días atrás.

| etiquetas: ciencia , cambio climatico , europa , españa
7 3 0 K 254 ciencia
3 comentarios
7 3 0 K 254 ciencia
Beltenebros #1 Beltenebros
Que no cunda el pánico, por favor.
0 K 20
Destrozo #2 Destrozo
Pena que no ocurra el año que viene
0 K 10
#3 RaulUrdaci
Utilizaremos los gasoductos europeos para distribuir agua.
0 K 17

menéame