Buxadé y Abascal utilizaron a su trabajador Arturo Villa para tapar supuestos desvíos de dinero de Revuelta en la DANA: "No van a denunciar"

Santiago Abascal, presidente de Vox, y Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de la formación ultra y diputado del Parlamento Europeo, intentaron tapar irregularidades contables que a su entender habría cometido Revuelta, organización que nació al calor de Vox con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas. Así se extrae de múltiples conversaciones privadas entre dirigentes del partido de extrema derecha y Revuelta.