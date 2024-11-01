edición general
Buxadé y Abascal utilizaron a su trabajador Arturo Villa para tapar supuestos desvíos de dinero de Revuelta en la DANA: "No van a denunciar"

Buxadé y Abascal utilizaron a su trabajador Arturo Villa para tapar supuestos desvíos de dinero de Revuelta en la DANA: "No van a denunciar"

Santiago Abascal, presidente de Vox, y Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de la formación ultra y diputado del Parlamento Europeo, intentaron tapar irregularidades contables que a su entender habría cometido Revuelta, organización que nació al calor de Vox con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas. Así se extrae de múltiples conversaciones privadas entre dirigentes del partido de extrema derecha y Revuelta.

valandildeandunie
Arturo Villa es el hijo de El Albondiguilla, uno de los cabecillas de la trama Gürtel.

Ay, el sabio refranero español. Si es que de casta le viene al galgo.

Edit: Veo que ya lo pone en la noticia :-D
6
devilinside
#2 De tal palo tal astilla, también valdría
0
Antipalancas21
Que puedes esperar dos Vagos de Vox pillando dinero de las desgracias de la Dana, va en su ADN.
5
Urasandi
#1 ¿No pasó lo mismo con una lotería por el volcán de Canarias?
0
Urasandi
#6 Justo ese
0
Supercinexin
Toda la escoria ladrona (y potencialmente asesina) de España se reúne siempre en los mismos partidos.
2

