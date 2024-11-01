·
102
497 clics
497
clics
Texto de la sentencia íntegra que condena al fiscal general del Estado
En este enlace puede descargarse la sentencia íntegra de la condena al FGE
etiquetas
fge
sentencia
tribunal supremo
álvaro garcía ortiz
63
39
0
422
actualidad
65 comentarios
63
39
0
422
actualidad
#2
#1
Podría, si fuese capaz de leer y analizar en profundidad las 233 páginas que la componen en unos minutos. Leo rápido pero no tanto.
Desconfiad de cualquier análisis que se haga en estas próximas horas.
#6
PasaPollo
#3
Si tienes la versión de pago y le das al modo thinking es posible que te saque un buen resumen. Pero por experiencia, en las sentencias largas con votos particulares, aún así mete la zarpa a veces. Prueba a ver.
8
93
#9
cenutrios_unidos
#6
Tengo legalitas por el seguro del coche. Se lo voy a pasar a ellos.
20
208
#40
woopi
#9
¡Qué cabrón!
1
22
#10
Borgiano
¡Ufff, muy farragoso! Lo dejo en manos del penal de ejpertos sentenciólogos de MNM.
9
81
#14
denocinha
#10
No te van a decir nada que no dijeran antes de la sentencia ni del fallo ni del juicio y ni siquiera del delito.
Los suyos son los buenos y los otros son los malos.
5
50
#23
valandildeandunie
#14
Pueden ser ellos u otros distintos a ellos si hacemos caso al TS.
1
15
#24
cpps
#14
autocritica? pa que!
0
6
#27
NoMeVeas
#14
Para empezar, hay cosas nuevas. Se le juzga por la nota de presa, cuando en juicio se especifico que no.
1
13
#61
denocinha
#27
Ya lo han reiterado Gonzalo Miró, Javier Ruiz y varias cacatúas
0
10
#31
harverto
#10
Es muy sencillo, tú sabes lo mismo acerca de los hechos que los jueces del Tribunal Supremo. ¿Que le quieres condenar? Le condenas, total, si da igual. Lo que había que hacer, está hecho.
1
19
#12
Ze7eN
*
Llamémoslo sentencia, llamémoslo auto de fe.
Voto particular
La sentencia incluye un voto particular que formulan las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer en el que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría e indican que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución del fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos o informaciones.
En su voto concluyen que
no ha quedado probado que García Ortiz filtrara a la prensa el correo del día
…
» ver todo el comentario
6
65
#7
Fartón_Valenciano
Esta mañana ya he visto a varios tertulianos televisivos despotricar contra el supremo y la sentencia, dudo mucho que se leyeran íntegramente la sentencia, yo por mi parte voy a leérmela y después podre opinar sobre ella...
4
58
#25
AmenhotepIV
#7
A lo mejor es que asistieron en diferido al juicio y leyeron el fallo del 20N.
0
9
#28
antesdarle
#7
ellos no pero el chatgpt si
0
9
#44
Ze7eN
#7
Hombre, igual basta con leerte la clave de la condena para darte cuenta de que es un esperpento.
0
K
#48
imagosg
#44
Un esperpento y un disparate. Es indignante.
1
K
#53
BiRDo
#7
No voy a criticar a Samsung porque el móvil funcione como una mierda. Primero voy a leerme todas las especificaciones técnicas.
Hay partes del auto que recogen directamente lo que han dicho las partes y se ha dicho en la sala. Si has estado atento, te la puedes saltar. El resto sí hay que leerlo. Pero se parece mucho a lo que llevaban semanas por aquí pregonando los cuñaos más cuñaos de derechas. Sectarios a más no poder. Voilà
0
K
#4
Antipalancas21
Para que leerla si los del supremo han hacho lo que les ha salido de los huevos, ya estaba condenado cuando empezó esa pantomima de lawfare de esos jueces.
3
51
#17
frg
#3
Desconfiad de cualquier análisis que se haga en estas próximas horas.
Creo que ChatGPT está en la misma liga, o en una peor.
3
51
#43
woopi
#3
#17
ChatGPT lo tendrá ya en caché...
1
17
#45
BiRDo
#34
Efectivamente. El problema no era realmente ese, sino que en la fase de instrucción el supremo le dijo al juez instructor que no fuese por ahí en la investigación, que ahí no había delito. Y, sin embargo, el instructor sigue diciendo que ahí sí que lo hay y el supremo luego lo utiliza para condenarle. Carambola.
2
37
#33
TheIpodHuman
*
Para aquellos que quieren un resumen de la sentencia para no tener que leerse un tocho de 233 páginas
#Teloresumo
: Nosotros el Tribunal Supremo debemos de condenar y condenamos a Garcia Ortiz por nuestros huevos morenos de un delito de revelación de secretos aunque no haya pruebas de que haya cometido el delito...
4
36
#1
cenutrios_unidos
#0
Puedes hacer un resumen para los que no entendemos la jerga legal?
K
33
#2
PasaPollo
*
#1
Podría, si fuese capaz de leer y analizar en profundidad las 233 páginas que la componen en unos minutos. Leo rápido pero no tanto.
Desconfiad de cualquier análisis que se haga en estas próximas horas.
45
450
#3
cenutrios_unidos
#2
Se lo pasare a chat gpt
1
22
#8
Barriales
*
#2
" Tribunal Supremo contra el Fiscal General Álvaro García Ortiz
Condena y Delito: El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que condena al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La condena se fundamenta en la comisión de un delito de revelación de datos reservados o secretos.
Motivo de la Condena: El ilícito penal está directamente relacionado con la filtración de un correo electrónico que contenía la propuesta de acuerdo de conformidad del abogado de Alberto González…
» ver todo el comentario
3
43
#34
themarquesito
#2
Yo lo primero que he observado es que se afirmaba por ahí por parte de ciertos periodistas o comentaristas que había indefensión por haber sido condenado por un delito del 417 CP del que no estaba acusado, cuando en la sentencia se ve que efectivamente estaba acusado de un delito del 417 CP
1
28
#54
Bapho
*
#34
Creo que cuando se hablaba de esto se comentaba si era por .1 o el .2 del 417 CP.
Las acusaciones en el texto se ve que pidieron tanto el 417.1 como el 417.2 peeero, del texto de la condena:
"En distinto fundamento analizaremos la calificación jurídica de los hechos, tipificaciones en el art. 417.1 CP, como delito objeto de la condena,
rechazando la calificación en el párrafo segundo del art. 417 CP
, al igual que las calificaciones propuestas por las acusaciones de prevaricación (art. 404 CP) y del art. 535 CP."
0
10
#49
celyo
*
#2
crowfunding para clonarte.
Eso te ayudará
0
14
#51
maria1988
#2
Más que desconfiad, «tened por seguro que lo ha hecho chatgpt».
0
10
#57
kumo
#2
Pasate por el Twitter de Sarah Santaolalla que dice que se la está terminando de leer, minutos después de haber salido
0
10
#15
Priorat
*
#1
Resumen de dos páginas de ChatGPT. ¿Quieres que le pregunte sobre algo concreto?
Resumen de la Sentencia 1000/2025 (Tribunal Supremo, Sala de lo Penal)
La Sentencia 1000/2025, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 9 de diciembre de 2025, resuelve la causa especial 20557/2024, seguida contra D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por presuntos delitos vinculados a la revelación de datos reservados y otros tipos penales. El ponente fue el Excmo. Sr. D. Andrés…
» ver todo el comentario
1
23
#52
cosko
#15
Que haga un análisis legal de la sentencia sin utilizar de fuente las noticias y artículos periodísticos que se están utilizando.
Que utilice solo leyes y jurisprudencia
0
6
#16
grisgoblin
#1
???? Resumen de la sentencia contra el Fiscal General del Estado
La Sala del Tribunal Supremo condena al FGE por revelación de secretos basándose exclusivamente en prueba indiciaria. No hay prueba directa de que filtrara el famoso correo:
- no se sabe cómo,
- no se sabe cuándo,
- no se sabe a través de qué medio,
- ni se identifica a la persona concreta que habría ejecutado la filtración.
La sentencia construye la autoría diciendo que fue “él o alguien de su entorno, con su
…
» ver todo el comentario
19
K
143
#32
XtrMnIO
#16
Por esta misma regla de tres, todo pepetarra es culpable por el hecho de serlo, ya que su entorno está lleno de delincuentes.
2
K
25
#42
AdreimEdSatsinois
*
#16
Le he preguntado qué pasara con la apelación al Tribunal Constitucional:
En caso de recurrirse… ¿qué debería dictar el Tribunal Constitucional?
Aquí no puedo predecir lo que hará el TC, pero sí lo que jurídicamente debería resolver si aplica su propia doctrina tradicional.
⚖️ ¿hubo vulneración de la presunción de inocencia?
La doctrina del TC exige para condenar por prueba indiciaria:
- Hechos base plenamente probados, no sospechas.
- Razonamiento lógico, no conjetural, que enlace…
» ver todo el comentario
0
7
#64
ayatolah
#16
Sobre la autoría mencionas
“él o alguien de su entorno, con su conocimiento”
Curioso, porque por coger, digamos, el caso de Cristina Cifuentes... Cifuentes también tenía conocimiento de un Máster que a todas luces ella sabía que no había realizado, como así así quedó demostrado, y en cambio sale absuelta de ese más que posible "conocimiento". Por poner un caso mediático, de que el simple "conocimiento", no equivale a ser autor o instigador.
0
10
#21
Moderdonia
*
#1
pues que el fiscal general del estado estaba defendido por un abogado que tenía poca calle:
-Señoría, voy a demostrar, sin lugar a dudas, que mi defendido es culpable.
-Será inocente.
-Pues perfecto, nos vamos entonces.
6
56
#46
malarte
*
#1
El resumen de la sentencia, más que el texto en sí, lo tenemos en lo que deja entrever, toda una advertencia: Perro, si hemos condenado a todo un FG con “suposiciones” lo podemos volver a hacer con tu mujer, tu hermano y si hace falta con tu suegro aunque esté muerto.
Primer aviso…
0
7
#55
pitercio
*
#1
te lo resumo tuitermente: el
in dubio pro reo
, que sirve para no condenar sin prueba irrefutable o si eres gente-bien y mejor relacionada, en este caso se formula
in dubio te meo
.
1
21
#26
pedrario
A falta de leer la sentencia y análisis de expertos en los próximos días, a primera vista parece que lo único sorprendente es que hayan dictaminado que efectivamente el FGE es autor de filtrar el correo. Algo que es obvio desde el minuto que ves que se lo manda a su GMAIL PERSONAL. Con risas enlatadas cuando presumen de protección de datos y ciberseguridad.
Menos sorprendente es que hayan condenado por la nota de prensa, que creo que es impepinable ahí que es un delito, y atribuible al fiscal…
» ver todo el comentario
2
31
#20
fpove
Os hago resumen.
No hay pruebas de que el cometiera los hechos que le imputan.
En ausencia de pruebas dan por hecho que ha sido alguien de su entorno quien lo hizo.
Confirman sin pruebas que el tenia conocimiento de que las personas de su entorno fueron quienes lo hicieron.
Le hacen responsable de las acciones de terceras personas, todo esto sin pruebas.
Hay republicas bananeras con mejor sistema judicial, al menos se inventan pruebas o las fabrican, aqui ni eso.
4
25
#30
pedrario
#20
Entre los hechos condenados está la publicación de la nota, que él mismo, y testigos, han indicado que la dictó él, y ordenó publicar. Sólo con ese hecho probabilísimo se te cae el argumentario.
Por cierto, la dictó cuando el correo aún no había salido en prensa. Debe ser que mientras la hacía suponía que algún ser mágico lo iba a filtrar para intentar excusar que no iba a revelar secretos...
2
31
#37
NoMeVeas
#30
Ah, que ahora SI se juzga la nota de prensa. Esto es acojonante, , ¿A quien quieres engañar tu?
0
9
#38
pedrario
#37
Siempre se ha juzgado. Otra vez tu comentario muestra desconocimiento. Deja tus fuentes que te están desinformando.
1
21
#39
NoMeVeas
#38
Que no me cuentes milongas, que ahora la nota de prensa SI se esta juzgando es lo menos malo, os estáis follando el "in dubito pro reo” en un bukkake publico espectacular, y pretendéis que el resto aplaudamos
0
9
#41
pedrario
#39
No sé donde está la duda, el autor confeso de la nota sigue siendo él.
La única duda que veo es como alguien puede pensar que el FGE iba a redactar una nota con datos sensibles antes de que estos se hubieran revelado, si no es o porque es subnormal perdido, o porque pensaba que podía publicar eso sin riesgo porque iba a haber una filtración de esos datos en los que intentar escudarse.
1
21
#47
NoMeVeas
*
#41
Dale una vuelta, la nota es delictiva, una nota que nace para desmentir un bulo. No el bulo. El bulo de ElInmundo por el cual todos nos enteramos que el novio de la loca es un defraudador confeso. Ese no filtra nada, lo filtra la nota que nace DESPUES del bulo ¿A quien coño quieres engañar? ¿Me estas tomando por imbécil?
0
9
#50
pedrario
#47
Si yo digo que tienes cáncer, ¿te parece que tu médico puede filtrar tus analíticas para desmentir que no tengas cáncer?
Por favor, cambia de medios de desinformación, a ver si al menos encuentras uno que no de risa el argumento.
1
21
#62
NoMeVeas
*
#50
¿Por qué tiene que salir el medico? Saldría yo, diciendo que no tengo cáncer, publicando mis propias analíticas, y en una suerte de orgia de drogas y alcohol, alguien se inventaría que he extraído esos datos de forma ilegal y comería talego.
0
9
#63
cosko
#20
Yo creo que estás difamando a las repúblicas bananeras sin fundamentos probatorios.
0
6
#58
autonomator
Esto ya lo escribió Gila hace tiempo
youtu.be/C-3PS-pPJms?si=qNCg0-9WUovms_fs
0
12
#29
pitercio
*
Incorporan a los hechos probados la publicación de Eldiario, pero pasan de de que Eldiario certifica que dicha información no proviene del acusado
Es decir, le acusan de un hecho probado ejecutado por otro.
0
12
#35
Torrezzno
*
#29
Que eldiario diga que no se lo pasó directamente el fiscal no prueba que el fiscal no esté detrás. Solo descarta el canal directo, no la autoría. Una cosa no equivale a la otra.
A = “El fiscal entregó directamente la información a eldiario”
B = “El fiscal es el origen último de la filtración”
¬A ⇏ ¬B
Que A sea falso no implica que B lo sea.
Lo que aún no entiendo, no me he metido a tanto en el tema, es como ElDiario puede aseverar que no se pasó el fiscal y a la vez decir que no saben quien se lo pasó. Me parece una inocencia increíble.
2
41
#60
radiolasmatas
#35
A = “El fiscal entregó directamente la información a eldiario”
B = “El fiscal filtró la información a través de unos marcianos”
C= "el TS está lleno de fascistas"
Que A sea falso no implica que B lo sea
¬A ⇏ ¬B
sin embargo, si C es verdadero => B es una hipótesis razonable y nunca desmentida suficientemente, por lo tanto el fiscal fue colaborador necesario
0
9
#36
pedrario
#29
>Eldiario certifica
El diario no ha certificado nada. Ha dicho que la información venía de otro sitio, y de una semana antes incluso, sin dar ninguna evidencia, y desafiando la lógica de que tuviera una información antes que nadie y aun así, se le adelantara todo el mundo en publicarla.
En cualquier caso, por lo que se ve, la sentencia habla de que pudo haber un coautor bajo conocimiento del FGE, un tipo que seguía sus órdenes por ejemplo, así que lo que dices no está basado en lo que pone la sentencia realmente.
1
21
#56
okeil
*
Sólo con leer el resumen que el propio portal hace de la sentencia, la falta de seguridad jurídica en España es equivalente, si no inferior a la que puede esperarse de regímenes como el Ruso o el Venezolano, te pueden condenar por que alguien cercano a tí ha filtrado unos datos privados, alguien sin identificar y por supuesto impune, y asegurando que tenías conocimiento de ello con las pruebas que el desconocimiento de la identidad del filtrador podría proporcionar, o sea un "no se quien lo filtró, pero tú lo sabías", así que "palante".
0
10
#19
OTANASIA
Resumiendo: Usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. A la falta de pruebas concluyentes me remito.
1
10
#22
AmenhotepIV
Yo prefiero esperar a la "sentencia" del Tribunal Constitucional. Incluso la resolución de la ONU, aunque sea irrelevante.
0
9
#5
Alcalino
Si necesitan 233 páginas para explicar un caso de revelación de secretos...
0
9
#11
PasaPollo
#5
De la 181 a la 233 son los votos particulares. Hasta la 22 es la exposición de los hechos. Y luego unas cuantas decenas de páginas son sobre cuestiones previas planteadas por las partes.
Sabiendo además que es un asunto de elevado interés público, no puedo comprender cómo alguien se puede quejar de que es demasiado. Si precisamente ese es el objetivo de las sentencias, que se razonen (bien o mal, ahí ya no lo sé). Pero nunca es malo una sentencia muy motivada.
23
233
#59
cosko
#11
No, si motivados estaban.
Solo hay que oírlos en los cursos.
(perdona la tontería)
0
6
#18
frg
#5
Se necesitan para justificarlo. No me parece una locura.
4
67
#13
Tecar
El documento es una sentencia del Tribunal Supremo español relacionada con una causa especial contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
Contexto Legal y Procedimiento Judicial
El texto detalla un caso judicial en el Tribunal Supremo relacionado con el Fiscal General del Estado y acusaciones de revelación de secretos.
Se menciona la Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos y la…
» ver todo el comentario
0
7
#65
ChrMMM
Resumen del resumen:
El supremo condena por la "filtracion" que es la nota de prensa publicada. No entra en posibles filtraciones a periodistas u otra gente.
En este sentido, todos los testimonios que dijeron que a ellos no les habia filtrado nada, bueno, pues bien, no se ha considerado una filtracion "secreta". Esto cierra unas cuantas avenidas de litigio.
Por otro lado, queda abierta la clarisima situacion de que lo expresado en la nota de prensa fuera o no secreto en ese momento.
Pues esto es lo que hay.
0
7
