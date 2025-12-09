edición general
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales

El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales

La Consejería de Sanidad madrileña no publica las auditorias a estos centros desde 2021. Se trata de unos documentos que, según dice en su web la propia Consejería, sirven para "la vigilancia y el control de cumplimiento de las obligaciones contractuales del prestador del servicio". Estos informes se realizan para los cuatros hospitales que gestiona el grupo Quirón: Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos; pero también para el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud.

