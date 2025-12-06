Triste reedición para los que todavía no se han enterado: La sanidad privada con ánimo de lucro es ineficaz y peligrosa además de cara  

Es indiscutible que el pensamiento único neoliberal se ha impuesto en toda democracia que se precie bajo el argumento (indemostrado) que lo público es siempre sinónimo de ineficacia y de derroche, mientras que la gestión empresarial encaminada a la obtención del máximo beneficio acaba siendo más eficiente y además más barata. Y dentro de esta filosofía, el sistema sanitario es en la actualidad quizás el último objetivo que le queda al capitalismo para conseguir la victoria completa de sus posiciones. Pero ¿existen datos objetivos que permitan
Joder, que mal cuerpo se me queda al darme cuenta que hace falta publicar de vez en cuando esta información para recordar estas cosas básicas, sobre todo a los asalariados de derechas (aka currantes)
Al final los impuestos son un bote que ponemos todos, y los ciudadanos en general quieren una sanidad pública donde la prioridad es curar no ganar dinero, y es algo que no se puede hacer de forma individual sino que es necesario que todos pongamos para ello, por lo que la prioridad de los politicos deberia ser gestionar el dinero con el mandato de los ciudadanos.
Los políticos solo ven esa pasta, y lo que quieren es adueñarse de ella, ayudar a sus amigotes dandoles negocio y enchufar a sus familiares, y aunque hay politicos de este tipo en casi todos los partidos, los del PP son unos profesionales en esto.