España Miguel Ángel Rodríguez traspasa todas los límites y acusa a Sánchez de "dictador": "Tú y tu familia vais pa'lante
El jefe de Gabinete de Ayuso ha vertido estas acusaciones contra el presidente del Gobierno después de que este último haya defendido la labor de García Ortiz
|
etiquetas
:
actualidad
,
política
,
mar
,
palante
7
1
1
K
61
politica
12 comentarios
relacionadas
#1
xaxipiruli
Curioso, que barato sale atacar al máximo representante electo.
2
K
33
#10
DayOfTheTentacle
#1
es que no lo es... llámale presidente que eso si lo es pero no el más votado.
(Que me parece bién que se pacte, y más siendo català.)
0
K
8
#11
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
No es el máximo representante electo, quedó segundo
0
K
16
#4
HeilHynkel
No le hagáis caso, estará borracho.
0
K
19
#6
Top_Banana
*
Miguel Ángel Rodríguez (MAR), el que susurra a las frutas.
Algún día alguien se equivocará de pedal en un paso de cebra y tendremos que lamentar la desgracia.
Con esto de los eléctricos, la gente se hace unos líos...
0
K
14
#8
Pivorexico
*
Todo sea que pille una buena cirrosis, y reciba el mismo trato que los madrileños que dependen de la sanidad publica .
0
K
13
#3
mente_en_desarrollo
*
Típica dictadura donde no se controla el legislativo ni el judicial.
Típica dictadura donde los que se oponen al gobierno se manifiestan cuando les da la gana y no acaba ni con cientos de muertos ni con miles de detenidos.
Típica dictadura sujeta a los controles democráticos.
0
K
11
#7
DayOfTheTentacle
Ojo con la corona! malo... que por eso secuestraron "el jueves"... aunque la majoria de gente viva no haya votado la constitución.. pero al presidente? Nah, que se aguante, como todos! A ver si nos van a quitar también este placer!
0
K
8
#5
AlienRoja
En Alcohólicos Anónimos están hasta los cojones de él
0
K
7
#9
meroespectador
Ya le vi en TVE llamar "Nazi" a una persona absolutamente digna y ejemplar, luego le toco pagar:
www.elconfidencial.com/espana/2011-04-25/miguel-angel-rodriguez-conden
0
K
7
#2
alcama
Está toda España cantando "Pedro Sánchez, hijo de puta", y el plural se escandaliza por esta mierda, jajajaja
0
K
6
#12
DayOfTheTentacle
#2
El plural? no creo que a "Pedros Sánchezes, hijos de putas" les preocupe eso...
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
