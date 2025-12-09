edición general
Dos de los tres exaltos cargos de Ayuso imputados por los 'protocolos de la vergüenza' no acuden a declarar ni han podido ser localizados

Carlos Mur, quien firmó los protocolos, y Pablo Busca, exgerente del 112, han vuelto a eludir a la justicia y la acusación pide que se emita una orden de busca y captura

#2 Leon_Bocanegra
Pues que juzguen a alguien de su entorno. Al primero que pillen.
Uge1966 #4 Uge1966
Orden de busca y captura. Y que pregunten a la Comunidad de Madrid, por si los han visto por ahí...
tul #1 tul
ahora buscalos, estaran en disfrutando de lo robado y asesinado en el extranjero
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 una orden de búsqueda y captura en la Interpol no estaría de más
#5 candonga1
Les pasa lo mismo que a M. Rajoy.
BastardWolf #3 BastardWolf
Con un poco de suerte les ha caido una maceta encima y se han muerto
