Dos de los tres exaltos cargos de Ayuso imputados por los 'protocolos de la vergüenza' no acuden a declarar ni han podido ser localizados
Carlos Mur, quien firmó los protocolos, y Pablo Busca, exgerente del 112, han vuelto a eludir a la justicia y la acusación pide que se emita una orden de busca y captura
etiquetas
ayuso
mur
busca
fugados
#2
Leon_Bocanegra
Pues que juzguen a alguien de su entorno. Al primero que pillen.
4
K
60
#4
Uge1966
Orden de busca y captura. Y que pregunten a la Comunidad de Madrid, por si los han visto por ahí...
1
K
22
#1
tul
ahora buscalos, estaran en disfrutando de lo robado y asesinado en el extranjero
0
K
16
#6
Verdaderofalso
#1
una orden de búsqueda y captura en la Interpol no estaría de más
0
K
20
#5
candonga1
Les pasa lo mismo que a M. Rajoy.
0
K
14
#3
BastardWolf
Con un poco de suerte les ha caido una maceta encima y se han muerto
0
K
11
comentarios
