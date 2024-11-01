Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Ayuso, no se personan en los juzgados por los 'protocolos de la vergüenza'

Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.
La abogada de las familias solicitará la busca y captura para ambos exaltos cargos de Ayuso.
De hecho, serían idiotas si se presentan a declarar sin haber sido notificados antes.
Quien no ha hecho su trabajo es el juzgado, los acusados no tienen por qué acudir sin haber sido notificados.
Junto con todo lo de los audios de los jueces, que hace entrever que la deliberación era un puro trámite y les daba tiempo para ir de cursosny soltar chascarrillos con cualquiera.
Demasiadas cosas para solo 1 gorro de plata.
Es muy feo lo que han echo, y peor intentárselo culpar a otro.
Y no es partidismo, en otras comunidades del mismo partido fue diferente.