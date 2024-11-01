edición general
Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Ayuso, no se personan en los juzgados por los 'protocolos de la vergüenza'

Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.

Ze7eN #1 Ze7eN *
Carlos Mur es el firmante del protocolo de no derivación de residencias a hospitales y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño en marzo de 2020. Pablo Busca Ostalaza, era el máximo responsable, en el momento de la pandemia, del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.

La abogada de las familias solicitará la busca y captura para ambos exaltos cargos de Ayuso.
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Este es el respeto del PP a la justicia cuando no la controlan por detrás.
devilinside #3 devilinside
#2 A ver si el Juzgado emite una orden de busca y captura. Estoy buscando un sillón para esperar cómodamente
Deviance #7 Deviance
#3 Pregunta inocente, como imputado tiene la obligación de asistir, no?
devilinside #8 devilinside
#7 Pues sí, pero igual hoy no les venía bien
#10 VFR
#1 a que partido pertenecen? Se les ceso o dimitieron?
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Si fuera paranóico, pensaría que este es el motivo por el cual se ha hecho pública hoy la sentencia del Fiscal General :tinfoil:
baraja #11 baraja
#6 imputados que no se presentan en un juzgado a declarar porque el juzgado no les ha notificado pasa todos los días

De hecho, serían idiotas si se presentan a declarar sin haber sido notificados antes.

Quien no ha hecho su trabajo es el juzgado, los acusados no tienen por qué acudir sin haber sido notificados.
celyo #18 celyo
#11 si no los encuentrasñn, es dificil notificarles.
celyo #17 celyo
#6 lo unes a que se punblicó en fallo en la fecha que murió Franco y un día antes de la foto de todas entidades del Estado por conmemoración de la instauración de la Democracia.

Junto con todo lo de los audios de los jueces, que hace entrever que la deliberación era un puro trámite y les daba tiempo para ir de cursosny soltar chascarrillos con cualquiera.

Demasiadas cosas para solo 1 gorro de plata.
pitercio #4 pitercio
Si junto a la orden de busca y captura emiten otra de bloqueo de todas las cuentas, tarjetas y retribuciones, igual aparecen antes.
Ah_no_nimo #5 Ah_no_nimo
No entiendo muy bien porque no se personan, si el responsable era Pablo Iglesias, ¿no?
8 K 90
#12 VFR
#5 Pero ellos no son políticos
#13 mcfgdbbn3
#5: Y Pedro Sánchez, al que llamaban "el sepulturero".

Es muy feo lo que han echo, y peor intentárselo culpar a otro. >:-(

Y no es partidismo, en otras comunidades del mismo partido fue diferente. :-(
Lamantua #9 Lamantua *
Lógico, son los amos y hacen lo que se les pone por los cojones.
mmlv #19 mmlv
Antes terminan ante el juez quienes hicieron públicos los protocolos de la vergüenza que estos dos pájaros y su jefa
0 K 18
Pyrefox #14 Pyrefox
Chorprecha! sanescapao
#15 fpove
NO os preocupeis ahora vendran los fiscales defensores, y condenaran sin pruebas porque alguien del entorno de las victimas haya podido o no hacerles algo a estos angelitos.
glynch #16 glynch
Se busca al sr busca.
