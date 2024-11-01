Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Ayuso, no se personan en los juzgados por los 'protocolos de la vergüenza'

Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.