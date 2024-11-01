edición general
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley

El diputado Jaime de Olano, pillado votando a escondidas en una Comisión sin ser parte de esta. El resultado fue de 19 votos a favor y 19 votos en contra, lo que suma un total de 38 votos. El problema es que en la Comisión solo hay 37 diputados con derecho a voto. La votación se había producido de forma telemática y no fue hasta que se dio el empate que la Mesa de la Comisión y el conjunto de los diputados se dieron cuenta.

#1 concentrado
Los del PP hacen trampas hasta cuando duermen
Ze7eN #2 Ze7eN *
No hay nada en el Partido Popular que no sea totalmente despreciable. Debería ser motivo de inhabilitación inmediata.
#7 jaramero
Y no va a la cárcel por esto?

Es acojonante la nula responsabilidad de los políticos de derechas...
#10 asgard_gainsborough
#7 Lo normal sería que si hacen trampas a la hora de votar, a la siguiente ronda se les quitara ese derecho y que ya no pudieran votar.
JackNorte #3 JackNorte
Democracia estilo pp , totalmente legitima xD esperar otra cosa seria ser muy optimista.
#4 omega7767
son inútiles incluso para hacer trampas :-D
Anfiarao #5 Anfiarao
El Pp, el partido de la mediocridad, el chabacanerismo y la corrupción.
elGude #9 elGude
joder, que dictadura más rara es en la que vivimos.
#6 DatosOMientes
Espero que, como mínimo, lo expulsen del Congreso.
rutas #8 rutas *
Qué raro, la derecha reaccionaria meándose en la democracia. Es lo que pasa cuando uno se cree por encima de la voluntad popular, y nadie le obliga a respetarla porque tiene de su lado al poder judicial, al poder económico y al poder mediático.
