El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley

El diputado Jaime de Olano, pillado votando a escondidas en una Comisión sin ser parte de esta. El resultado fue de 19 votos a favor y 19 votos en contra, lo que suma un total de 38 votos. El problema es que en la Comisión solo hay 37 diputados con derecho a voto. La votación se había producido de forma telemática y no fue hasta que se dio el empate que la Mesa de la Comisión y el conjunto de los diputados se dieron cuenta.