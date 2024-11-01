edición general
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"

“Nos marcamos la de Alvise”. Esa fue la solución que Arturo González Villaroya, asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo planteó para disolver Revuelta, la organización que nació al calor de Vox con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas y que está señalada por desvío de fondos para víctimas de la DANA.

Graffin #2 Graffin
Y estos desgraciados son los que están subiendo en intención de voto aupados por los niñatos fascistas. La que nos va a caer
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#2 esos niñatos van a comer paladas de mierda, y yo que me alegro.
Graffin #6 Graffin
#5 Eso pensaba yo, que les iba a joder bien y que en 4 años no podrían hacer mucho destrozo al estado de bienestar, pero viendo la que está liando Trump en un año ya no estoy tan seguro.
#10 username
#6 y porque supones que iban a soltar el poder en 4 años ?
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 En España hay mucho anormal que los votara
uyquefrio #9 uyquefrio
#2 ¿Y cuanto representan del % total del electorado? Me da a mi que con la pirámide poblacional invertida que tenemos si esas intención de voto se materializa no va a ser solo cosa de los chavales...
JackNorte #1 JackNorte
Y asi es como gestionan y organizan cada cosa que cae en sus manos.
jonolulu #3 jonolulu
Qué putas cucarachas
#4 kaos_subversivo
Arturo Villa -hijo de 'el albondiguilla', exalcalde de Boadilla del Monte y uno de los principales condenados en la ‘trama Gürtel`

De padres gatos hijos mininos
