Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"

“Nos marcamos la de Alvise”. Esa fue la solución que Arturo González Villaroya, asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo planteó para disolver Revuelta, la organización que nació al calor de Vox con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas y que está señalada por desvío de fondos para víctimas de la DANA.