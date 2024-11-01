edición general
Vox se desliga de Revuelta, denunciada por desviar fondos para los afectados por la dana: "No forma parte de Vox"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha desligado este martes a la formación de la organización juvenil Revuelta, que ha sido acusada de desviar fondos recaudados para los afectados por la dana. "No forma parte de Vox", ha dicho la portavoz parlamentaria, rehusando comentar el caso.

Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Por eso Frigodedo estaba a la cabeza de las manifestaciones de Revuelta: porque no tienen nada que ver.  media
7
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Esa organización de la que usted me habla.....
6
#7 kaos_subversivo *
Edit: se me adelantó #1
1
powernergia #3 powernergia
Cuando empiecen a manejar presupuestos en serio, dejan al PP como hermanitas de la caridad.
3
#6 Prusianodelsur *
#3 Si ya pasó.
En 1940 los que en 1930 estaban deseando derribar a los conservadores monárquicos alfonsinos estaban sufriendo a los fascistas nacional catolicos y recordando las libertades de la época de Alfonso XIII
0
Ze7eN #8 Ze7eN
Los audios que se han filtrado hoy parecen demostrarlo contrario.
0
Priorat #11 Priorat *
La ultraderechita nunca decepciona. Siempre cobardes. Nunca asumiendo lo que son. Les da vergüenza hasta a ellos mismos ser lo que son.
0
WcPC #5 WcPC *
#0 lo he leído en portada hace unos segundos...
www.meneame.net/story/buxade-abascal-utilizaron-trabajador-arturo-vill
CUIDADO, VAN A VOTARTE NEGATIVO, cierra la noticia.
Yo no he votado negativo, porque no es 100% igual y porque me parece mal que te quiten karma por aportar una noticia, pero cuidado.
0
Ze7eN #9 Ze7eN
#5 Es relacionada, pero no duplicada.
0
WcPC #10 WcPC
#9 YA, pero muy relacionada, es necesario que lo ponga en algún comentario o algo, porque si no va a tener gente votando duplicada...
(Ya he dicho que yo no suelo votar duplicada a no ser que sea descarada)
0
#4 pirat
Lo esperable
0

