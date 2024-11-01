Vox se desliga de Revuelta, denunciada por desviar fondos para los afectados por la dana: "No forma parte de Vox"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha desligado este martes a la formación de la organización juvenil Revuelta, que ha sido acusada de desviar fondos recaudados para los afectados por la dana. "No forma parte de Vox", ha dicho la portavoz parlamentaria, rehusando comentar el caso.
En 1940 los que en 1930 estaban deseando derribar a los conservadores monárquicos alfonsinos estaban sufriendo a los fascistas nacional catolicos y recordando las libertades de la época de Alfonso XIII
