‘Revuelta’, la rama juvenil de Vox, señalada por desvío de fondos para víctimas de la DANA

El detonante del escándalo estalló el pasado 5 de noviembre, cuando Arturo Villarroya González, vicepresidente de Revuelta y asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo, junto a Javier Esteban Bejarano, miembro de la junta directiva, presentaron una denuncia ante la Fiscalía. En ella, acusan al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga –exempleado de Vox en su sede central de Madrid–, y a sus dos hombres de confianza, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, de graves irregularidades.

ipanies
Lo hace Abascal y no lo van a hacer el resto?? Pero que puta mierda de partido fascista iban a ser si no robaran!!! Es que hay que explicarlo todo...

Verdaderofalso
#4 estos no son los que ayudo la Roro?

frg
#5 Si no fueron éstos, seguro que fueron unos idénticos.

Supercinexin
Noticias de Vox que abrirán todos los telediarios y que serán ampliamente comentadas en todos los canales privados.

No.

No.

Kantinero
Lo mejor de la ultraderecha es que tienen el enemigo en casa, siempre, todas, da igual el país, no falla.

born
¡Que sorpresa!


