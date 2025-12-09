·
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
Marta Ruiz, analista económica, explica que Hacienda controlará los pagos periódicos sin importar la cuantía, centrándose en patrones que puedan...
32 comentarios
Comentarios destacados:
#8
mis_cojones_en_bata
Resulta que AEAT puede rastrear las transferencias de menos de 300 € de cualquier mindundi.
Pero luego intentas saber quién paga un ático de unos cuantos milloncejos, y joder, que no hay manera de seguir el rastro.
Justicia para robagallinas.
12
K
111
#12
username
#8
saberlo lo saben, tranquilo
1
K
22
#25
TheIpodHuman
*
#8
Asi funciona nuestra querida Administrracion del Estado, tambien lleva años intentando saber quien es ese tal M.Rajoy que aparecia en los papeles de Barcenas y todavia años despues aun siguen sin saberlo. M. Rajoy debe de ser un profugo misteriosamente desaparecido y con una identidad secreta digna de 007.
2
K
40
#31
RoterHahn
#25
Pero no se te ocurra pagar el piso de tu hijo con 300€ que hacienda sabe quien eres y donde vives.
La GC tb.
0
K
12
#1
Tunguska08Chelyabinsk13
Y hay mucho tonto que defiende eliminar el dinero en metálico...
8
K
94
#4
Review
#1
Soy de los que defienden el eliminar el metálico, y también de los que defienden que se ponga la lupa en los grandes defraudadores y no en éstas miserias que atacan a la clase trabajadora
0
K
7
#7
Tunguska08Chelyabinsk13
#4
Yo no, nadie tiene porque registrar en que me gasto mi dinero, y si hay negocios que hacen fraude, es a esos sobre los que se les tiene que poner la lupa, no a los consumidores.
3
K
46
#11
Review
#7
Realmente estamos igualmente jodidos, el tener dinero en metálico no quita el control absoluto que tenemos, o acaso puedes cobrar la nómina en sobres?
Sería un sistema justo para mí el quitar el metálico y tener una banca pública, evidentemente con las mismas reglas que se tiene con los privados, pero sin necesidad de regalar tus datos a entidades privadas
0
K
7
#15
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#11
Cobrar la nómina no revela en que te gastas el dinero.
Por otra parte eso que dices, es de ser muy inocente, mira como desde Europa por ejemplo, querían grabar el trasporte aéreo de pasajeros por contaminante, pero dejaban fuera los aviones privados.
1
K
28
#19
Review
#15
Dime quién cobra la nómina y paga todas las facturas en metálico (que dudo ni que se pueda hacer ya eso hoy en día)
Te parece de ser inocente confiar más en entidades públicas que en privadas? Me parece un poco incoherente que me digas ese comentario y por otro defiendas el dinero en metálico.
Lo que comentas de Europa aquí no tiene ni pies ni cabeza. Si te refieres a la confianza en las instituciones frente a lo privado, pues no sé qué quieres que te diga, por que parece que todos confiamos en la privacidad del sistema sanitario pero no en el resto de cosas por algún extraño motivo, un poco selectiva esa confianza
0
K
7
#20
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#19
Lo que digo es que me parece inocente pensar que vayan a montar una banca pública o a ir contra las grandes fortunas. Vamos, si son los financiadores y los que hay detrás e los políticos.
Precisamente con el pago en metálico, no tienes el mismo control de registro por parte de empresas privadas ni públicas.
0
K
17
#22
Review
#20
Cuando hablo de privado hablo de la banca, estamos no solo cediendo el control de nuestros movimientos al estado (si es requerido) si no que además una entidad privada sabe hasta cuántos cafés de la máquina te has tomado y en dónde.
El hecho de tener una banca pública o billeteras digitales ahí podrías elegir por lo menos si ceder o no tu información a una entidad privada. Ahora mismo estás condenado a tanto la parte pública como privada saber todo sobre ti
0
K
7
#24
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#22
¿Y sabe esa banca que tiene tu nómina lo mismo de ti, si pagas electrónicamente que en metálico? Que es a lo que iba con lo que pasaria de no haber ya metálico.
PD: Me parece muy bien la defensa de la banca pública, pero si la agencia tributaria puede ver tu cuenta pública u obliga a la banca privada a que le informe, estás en las mismas, en este caso.
0
K
17
#32
Review
#24
Si todo se hiciera bien que sean accesibles tus movimientos bajo requisito judicial sería el menor de nuestros problemas, así no aparecerían maletines o sobres de dinero mágicamente por un lado, y por otro la privacidad si se mantiene tan escrupulosamente como la de la sanidad, nos luciría mejor el pelo
0
K
7
#14
Don_Pixote
#1
hombre pues quitar los billetes por encima de 50€ no estaría mal ( ya que pocos veras pagar con 100€ o más en su día a día)
El que quiera blanquear dinero que al menos le ocupen los sacos en casa
1
K
20
#17
Tunguska08Chelyabinsk13
#14
Si, yo dejaría el de 100, y quitaría los otros 2. Pero es que los políticos, no quieren tocarlos, que los viajes a Andorra o Panama se hacen más llevaderos.
0
K
17
#2
Marisadoro
*
¿A partir de enero una donación mensual será una donación mensual?
¡Inaudito!
¡Que escándalo, aquí se dona!
1
K
36
#5
yarkyark
*
#2
y
#3
Espero que hayáis declarado todo el dinero que os hayan dado vuestros padres.
0
K
12
#13
Marisadoro
#5
Claro, soy licenciada en meritocracia. Me hecho a mi misma y no le debo nada a nadie.
0
K
17
#21
Leon_Bocanegra
#5
mi padre no tiene de eso. Bastante hace con sobrevivir dignamente.
0
K
11
#26
devilinside
#5
Mis hermanos y yo lo hicimos cuando falleció nuestro padre
0
K
12
#6
Ominous
Tranquilos, con sobres si son menos de 1000 euros no habrá problema.
1
K
14
#3
Leon_Bocanegra
Pero solo si es para la hipoteca. Ay como nos gusta tocar la fibra sensible ,eh?
0
K
11
#16
exducados
Y encima le echan el muerto a los bancos que son los que tienen que definir cuando existe un patrón de pagos.
Por otro lado aunque las donaciones estan subvencionadas en ciertas comunidades (lo que implica desigualdades entre territorios), el problema esta en que exigen un papeleo que para pequeñas cuantias es exagerado. Así que si eres un muerto de hambre y solo puedes ayudar a tus hijos con cuatro perras esta apañado, hay que donar a lo grande para que los notarios y demas parafernalia sigan ganando pasta. El resto en metalico via sobres.
0
K
10
#27
RoterHahn
#16
Pero es que están diciendonos que incluso ayudar a tu familia, grabara.
Si no hay lucro, el como me lo gaste ó regale no deberia de ser asunto de hacienda, cuando los grandes defraudadores campan a sus anchas.
Y a problema creado problema resuelto. Se saca en metálico y se les da los 300€-500 o lo que gaga falta en metalico.
0
K
12
#23
Re-botado
A ver. Sí mi hijo está estudiando en la uni y vive en piso con compañeros y le ingreso, para que coma, 300 euros todos los meses en una cuenta.... ¿también voy p'alante?
0
K
9
#28
RoterHahn
#23
Me imagino que tendras que justificarlo, y darte unos paseillos a la administración pública
0
K
12
#29
Pacman
#23
de cabeza
Y encima cuando te venga a visitar le tendrás que lavar la ropa y los tuppers
0
K
11
#30
Leon_Bocanegra
#23
no creo que eso sea una donación. Eso es la manutención de tu hijo. Que es estudiante.
0
K
11
#18
DayOfTheTentacle
Yo cada mes ingreso el 70% del sueldo en una cuenta que está a nombre de mi mujer y ella lo pasa a la de ahorros y a la de gastos comunes. Se considerará delito? nos investigará hacienda?
0
K
8
#10
CharlesBrowson
eso por tiesos, si no llega a chistorrras...a mamar
0
K
7
#9
Alegremensajero
Ya hay que ser gilipollas para transferir el dinero en lugar de sacarlo del banco y darlo en metálico en mano... Pero tremendamente gilipollas...
0
K
7
