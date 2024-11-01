edición general
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'

Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'  

"Ayuso 'premia' a la acusación contra el fiscal: Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad"

#1 laruladelnorte *
Ya está la mafiosa acojonando al personal que se atreve a contar las verdades,nadie puede cuestionar a la lideresa sin que tenga graves consecuencias,para muestra ahí está la sentencia del fiscal...
