Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante

La víctima, de 50 años, fue liberada por la Policía Nacional tras pasar siete días torturada con un soplete y violada. Siete días de cautiverio, de golpes, de miedo y de dolor. Eva, una mujer de 50 años, fue rescatada por la Policía Nacional tras pasar una semana secuestrada y torturada por tres hombres de origen argelino. Los agentes irrumpieron en la vivienda, la encontraron convulsionando en el suelo, con 41 grados de fiebre, el cuerpo cubierto de quemaduras y signos de haber sufrido múltiples agresiones sexuales.
| etiquetas: hamza , argelino , alicante
¿Y la tal Penélope, que le propuso «conocer a tres amigos», que también llevó a otra chica, y obviamente era la cómplice que les llevaba el material a estos HDLGP, se va de rositas?
Pero como muchos de izquierda son partidarios de acoger todo, pues nada ... a disfrutar