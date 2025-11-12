edición general
Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante

Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante

La víctima, de 50 años, fue liberada por la Policía Nacional tras pasar siete días torturada con un soplete y violada. Siete días de cautiverio, de golpes, de miedo y de dolor. Eva, una mujer de 50 años, fue rescatada por la Policía Nacional tras pasar una semana secuestrada y torturada por tres hombres de origen argelino. Los agentes irrumpieron en la vivienda, la encontraron convulsionando en el suelo, con 41 grados de fiebre, el cuerpo cubierto de quemaduras y signos de haber sufrido múltiples agresiones sexuales.

10 comentarios
paumal
Se fusila poco.
4
ansiet
#2 Muy poco
0
asgard_gainsborough
"Fuentes policiales han confirmado que el principal sospechoso, Hamza [...] ha sido puesto a disposición judicial [...] Otros dos jóvenes, ambos argelinos, fueron arrestados por detención ilegal y se encuentran en prisión."
¿Y la tal Penélope, que le propuso «conocer a tres amigos», que también llevó a otra chica, y obviamente era la cómplice que les llevaba el material a estos HDLGP, se va de rositas?
1
MaRRaldo_1
como en los 80
1
Torrezzno
#3 en los 80 era peor. Podías pisar una jeringuilla o darle una patada a una bomba oculta de ETA
1
GeneWilder
Aquí no se aplica lo de delito de odio ¿No?
0
ansiet
Unos cuantos votos más para Vox
0
Daniel2000
#7 Si a estos seres, los que cometen delitos graves o leves reiteradamente, se les expulsa a su país ... Vox se quedaría sin argumentos.

Pero como muchos de izquierda son partidarios de acoger todo, pues nada ... a disfrutar
0
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0
tobruk1234
Echarlos del pais, ha esta genge habia que echarlos a una cuneta
0

