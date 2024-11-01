Un 'gamer' envió una GPU RTX 5090 dañada para que se la reparasen. No esperaba que el fabricante le enviase una factura por 2.900 euros

El episodio, relatado en Reddit por el propio afectado, comenzó cuando éste empezó a experimentar inesperadas pantallas en negro y reinicios del sistema. Según explicó, las interrupciones eran lo suficientemente frecuentes como para convertir al PC en algo inutilizable. Ante esta situación, hizo lo que cualquiera habría hecho: envió la tarjeta al fabricante para su evaluación y reparación. Sin embargo, la respuesta de ASUS no fue la que esperaba.
| etiquetas: gamer , envió , dañada , reparasen , esperaba , fabricante , factura
[Edit]
Después de leerlo es que Asus determinó que fué por culpa del cliente por un daño, pues es lo que hay, así no hay garantía que valga
Tengo una 5080 y cuando la tengo que manipular se me ponen de corbata, son enormes y pesadas, es muy fácil dañarlas