Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española

Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española

Robe Iniesta, líder y fundador de Extremoduro, artista clave de la música española, ha fallecido hoy miércoles a los 63 años. Dejó tantas canciones icónicas que ninguna lista le haría justicia. Sirva esta recopilación de algunos de sus temas más relevantes como un simple homenaje.

Torrezzno #6 Torrezzno *
#5 #4 A Robe le hubiese gustado. Un brindis y una raya en su memoria. (Lo de la raya es simbólico no nos volvamos locos)
devilinside #8 devilinside
#6 Con solo un brindis y solo una raya, probablemente diría que te has quedado corto
devilinside #9 devilinside
#6 Bueno, pues yo me voy ahora a ver el fútbol a casa de un distribuidor nivel medio, a ver qué tal se nos da el homenaje
Torrezzno #1 Torrezzno
Ley innata es un discazo. Lo voy a poner a su salud.
troymclure #4 troymclure
#1 Un poco tarde

Hoy es un dia raro para mi, como paisano suyo que soy y que ademas conozco, es un dia raro, me queda el cuerpo un tanto extraño

Que la tierra te sea leve
devilinside #5 devilinside
#1 Dicho así suena (supongo que involuntariamente) bastante macarra
devilinside #7 devilinside
Vaya lista woke que no contiene "Golfa"

Sí, ya sé que es una figura retórica y que no se refiere a ninguna tía
Macadam #3 Macadam
Somos unos animales Pedrá y todo lo demás
buttler25 #2 buttler25
A mí Mayéutica me sorprendió para bien, me ayudó mucho en un momento de mierda....
