Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española

Robe Iniesta, líder y fundador de Extremoduro, artista clave de la música española, ha fallecido hoy miércoles a los 63 años. Dejó tantas canciones icónicas que ninguna lista le haría justicia. Sirva esta recopilación de algunos de sus temas más relevantes como un simple homenaje.
| etiquetas: doce , canciones , robe , iniesta , música , extremoduro
Hoy es un dia raro para mi, como paisano suyo que soy y que ademas conozco, es un dia raro, me queda el cuerpo un tanto extraño
Que la tierra te sea leve
Sí, ya sé que es una figura retórica y que no se refiere a ninguna tía